Gigi Becali, ANUNŢ de ULTIMĂ ORĂ desprea PACEA cu ARMATA. "Pentru ce tot circul ăsta?"

Gigi Becali a declarat că ar fi tentat să facă, în final, pace cu reprezentanții CSA Steaua.

"Pentru ce tot circul ăsta? Păi, asta-i Steaua, în Liga 4? Îi bate Rapidul, pe noi vor să ne scoată din Europa, în țara asta te doare capul... Însă, eu mă voi lupta pentru a pune lucrurile la punct. Vreau să fac pace cu Armata, dar nu ai cu cine să discuți. Adică vorbesc, dar dacă ei cer milioane de euro? Pentru ce să dau?", a spus Gigi Becali.

Anunţ de ULTIMĂ ORĂ al comandantului CSA, Cristian Petrea. Ce se întâmplă cu STEAUA ARMATEI

Helmut Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a ieșit la atac după ce CSA Steaua a ratat calificarea la barajul pentru promovarea în Liga 3, suspectând că în spatele înființării acestei echipe se află alte motive decât cele sportive.

"Asa cum am anticipat, aceasta echipa de fotbal a CSA a fost infiintata dupa 14 ani doar pentru a justifica reconstruirea stadionului din Ghencea. Aceasta echipa nu are nicio legatura cu Steaua, sau istoria Stelei. Acesti baieti, unii chiar talentati, nu au nicio vina. Ei au fost cumparati pentru a satisface ambitiile unor oameni din cadrul Armatei. Vom asista, probabil, la un nou proces marca Talpan, in urma caruia, sunt convins ca, va fi la fel de iubit de galeria Rapidului, cum este astazi iubit de galeria FCSB, adevarata Steaua. As fi dorit sa vad un act de barbatie a d-lui Talpan si Petrea in fata acelor oameni care au crezut in acel proiect. Unde este acel proiect cu un buget de 350.000 de euro? Unde este echipa care trebuia sa promoveze an de an? Cu toate ca unii ma injura pe Facebook, mie personal, imi pare rau ca au fost pacaliti!", a scris Helmut Duckadam pe contul său de Facebook.