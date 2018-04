Gigi Becali, anunţ incredibil despre Nicolae Dică: "Gata, nu mă mai interesează nimic"

Afaceristul din Pipera spune că nepotul său în vârstă de 36 de ani a fost cel care a insistat pentru înfiinţarea Academiei de fotbal a FCSB şi că a făcut o treabă excelentă, deşi cheltuielile au fost mari.



Becali spune că are încredere totală în Geambazi, motiv pentru care l-a şi ales pentru preluarea afacerii."Nu mai vorbesc nimic cu Dică. Vorbeşte Vasi, că el e patronul. Nu mă mai interesează nimic pentru că nu eu sunt conducător sau oficial. O să-l cunoaşteţi pe Vasi încet-încet! Nu vrea să iasă încă în faţă, dar el îşi face treaba. El a făcut Academia, care arată ca una de top din Europa. Eu tot vedeam că dispar bani din conturile clubului. După aceea am mers şi am văzut ce a făcut la Academie şi i-am cerut scuze.



Vasi e tânăr, deştept, are două facultăţi şi cunoaşte legea. Îl cunosc foarte bine. Eu am mai mulţi nepoţi, dar doar el poate conduce şi poate comanda oamenii. O să-l cunoaşteţi şi voi", a declarat Becali la Pro X.