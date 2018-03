Gigi Becali, ANUNŢ-ŞOC despre viitorul lui Denis Alibec. "Aşa scrie în contract!"

Denis Alibec are doar un meci în acest an, acuzând mai multe probleme medicale. Va reveni la meciul cu Viitorul, iar Gigi Becali i-a stabilit deja noul preț: nu are de gând să-l cedeze în vară pe Alibec pentru mai puțin de 5 milioane, motivul fiind legat de clauzele din contractul jucătorului.

Gigi Becali, decizie de ULTIMĂ ORĂ. L-a dat afară de la FCSB: "Ce să mai fac cu el?"

"Da, aşa e. Astra va lua de la mine 10% din următorul transfer al lui Alibec sau un milion de euro dacă suma este mai mare de 2,5 milioane de euro. Aşa scrie în contract! E clauză clară. Dar nu-l dau pe 3 milioane, mai bine pleacă pe două milioane de euro. Dar eu vreau 5 milioane pe el în vara asta. Numai să joace el şi să dea goluri şi o să vedeţi că pleacă în vară", a spus Gigi Becali conform Fanatik.

Ofertă de DOUĂ MILIOANE DE EURO pentru Harlem Gnohere. Ce a decis Gigi Becali