Gigi Becali, atac încrucişat: "Dorinel poate s-a apucat iar de băut. Mircea Rednic, ciocu' mic!"

"O să vedem duminică. Rednic nu e un om rău, lucrurile astea nu le face din duşmănie şi răutate, îi place să glumească. Face declaraţii şi cu tentă de antrenor, pshihologică, zic eu, înainte de derbi. Singurele care nu au fost la locul lor, aia cu Dică, când a zis că nu a avut antrenor şi aia cu Luţu 1 şi Luţu 2. Dar îi vor da şi Luţu 1, şi Luţu 2 şi FCSB ăsta, care nu avea antrenor şi nu are antrenor şi Dică care nu are licenţa, îi vor da lui peste cap şi îi vor rupe lui capul. E posibil să fie (n.r. - Dinamo mai puternică de la venirea lui Rednic), dar nu am văzut-o. Ce-am văzut? Am văzut că i-a eliminat Divizia C, însemană că e mai slabă, nu? Aşa credeam, că e mai puternică cu Mircea Rednic pe bancă, dar am văzut că a slăbit cu Mircea Rednic, dacă i-a scos Divizia C. Vorbesc faptele. Te-a scos Divizia C? Cicu mic! Nu m-aş tachina cu un om fără bun simţ, cu care să mă jignesc Dar el e un om cu bun simţ, un om care-mi place. Atunci pot să fac o glumă cu el, să mă tachinez cu el", a declarat Becali, la ProX.

Întrebat cum comentează afirmaţia lui Dorinel Munteanu, care a spus că greşeala lui cea mai mare a fost că a antrenat FCSB, Becali a lansat un atac dur la adresa tehnicianului Concordiei Chiajna: "Mă faceţi să fac şi păcat, că acum am ieşit de la biserică. E treaba lui. Poate băuse vreun pahar de vin. Dar am înţeles că s-a lăsat, nu mai bea, da, da (n.r. - ironic). Poate declaraţia e dată înainte (n.r. - de a se lăsa de băut). Cine ştie, poate s-a apucat iar. Vezi de treaba ta şi gata! Stai acolo, în modestia ta, că dacă ne apucăm să vorbim şi noi? Trebuie să gândeşti când deschizi grua să-l cerţi pe unul, să jigneşti pe unul, că dacă se apucă şi ăla să zică de tine. Gândeşte-te, dacă ai minte! Dacă ţi-a mâncat mintea anumite substanţe, poate zici. Dar dacă nu ţi-a mâncat-o, gândeşte-te! A mai zis şi de Dică, că ta-la-la, că acolo dacă ar fi lăsat ar face mai multe. Vezi, mă, de treaba ta! Ce, eşti comentator de fotbal? Eşti antrenor, vezi de treaba ta! Că Dică ar fi făcut mai multe dacă ar fi fost lăsat. Dar de unde ştii tu, vezi de treaba ta! Că-ţi aduc o sticlă de vin şi gata, dacă nu îţi vezi de treaba ta."