Gigi Becali continuă atacurile xenofobe: Dan Petrescu lucrează la unguri, Miriuţă primeşte ordine de la Viktor Orban

"Poate ne apără Dumnezeu Centenarul României şi îi apără Dumnezeu pe români ca să-i bată pe unguri în ţara noastră. Dan Petrescu a fost un simbol al României, dar îi apără pe unguri, lucrează la unguri", a declarat Becali, la Pro X.



Gigi Becali a spus că s-a bucurat de golul prin care Dinamo a egalat la 2 pe CSU Craiova ca şi cum ar fi marcat FCSB.

"Când au dat gol în minutul 80 şi, m-am bucurat ca şi cum ar fi marcat Steaua. Am avut emoţii apoi la fiecare fază, şi colo şi colo, pentru că pe mine mă interesa să fie un meci egal. Orice, numai să nu câştige Dinamo. Şi chiar dacă rămânea aşa (n.r. - 2-1 pentru Craiova) nu era rău. Să câştige Craiova sau egal. Numai Dinamo să nu câştige, asta mă interesa pe mine. Recunosc, nu vreau Dinamo în play-off. E mai frumos cu Dinamo în play-off, dar după aia iar Păi Miriuţă nu e ungur. Ce vrei acum, ca ungurul să ţină cu românul vreodată în viaţa ta? Dacă are cetăţenie ungurească? A jucat la naţionala Ungariei, el eungur, ţine cu ungurii, mai ales acum primeşte ordin de zi pe unitate la ei, în centenar, să câştige ungurii în România campionatul. Au ordin de zi de la Orban al Ungariei. De aia mă bat aşa de tare. Pe cuvânt, nu e niciun fel de glumăI Nu este echipă ungurească, 1407 (n.r. - 1907) sau cum îi spun ei, nu au şi imnul aşa? E ruşinos pentru noi, în anul centenarului să câştige ungurii campionatul în România. E chiar foarte, foarte ruşinos. Iuliu Mureşan zice şi el aşa (n.r. - CFR echipă românescă), că îi e frică de poezia lui Eminescu: ", a adăugat Becali.



Finaţatorul FCSB a precizat că portarul Giedrius Arlauskis de la CFR Cluj şi Victor Râmniceanu, fost la FC Viitorul, au trimis mesaje că doresc să vină la FCSB. Becali afirmă nu vorbeşte public de jucători ai altor echipe decât dacă aceştia îi transmit că vor să vină la FCSB.



"Vreau să-i dau un răspuns lui Petrescu şi la toată lumea. Niciodată, dar niciodată, repet niciodată, nu am făcut aluzie la un jucător dacă nu jucătorul sau impresarul jucătorului sau tatăl jucătorului nu a venit la mine să spună că vrea să vină la Steaua. Nu dau nume, nici de Arlauskis, nici de Băluţă, nu dau nume... Dar îi spun aşa, lui Dan Petrescu: Eu, Becali, niciodată fără ca un jucător, fie el portar, atacant sau fundaş, niciodată dacă nu a venit din partea lor o ofertă, nu am spus public nimic, la televizor. Niciodată nu spun dacă nu vine din partea jucătorului sau portarului. Să vă spun şi treaba cu Băluţă, ca să ştie lumea. Lui Băluţă îi e frică, săracul, de olteni, pe acolo. Dacă nu se face nici transferul... El spune că rămâne acolo.

După astea trei meciuri se aleg apele. Sau pot rămâne tulburi. Nu mă mai interesează niciun portar. Atunci când m-a interesat şi am vorbit, nu am spus de capul meu. Nu vreau să vorbesc mai mult. Nu am vorbit de capul meu, sa să ştie Dan Petrescu. Râmniceanu mi-a dat mesaj El a fost puţin obraznic, dar eu nu mai ţineam minte. , dar nu mai vreau să vorbesc", a declarat Gigi Becali.



FCSB va juca, sâmbătă, de la ora 20.45, pe teren propriu, cu CFR Cluj, în etapa a 24-a a Ligii I.