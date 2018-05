Gigi Becali, autodenunţ, riscă să fie iar anchetat de DNA: "Mă costa 200.000 şi eram campioni acum"

Gigi Becali a dezvăluit în direct la Digi Sport ca suma de 200.000 de euro i-ar fi asigurat titlul în acest sezon. Finantațorul roș-albaștrilor nu a vrut însă să ofere ale amănunte.

Dacă voiam să nu respect regula mă costa 200.000 şi eram campioni acum, însă mă pedepsea Dumnezeu şi nu ajungeam nici în grupele Europa League. Mai multe detalii nu dau. Am spus că nu se mai fac, că eu nu fac (n.r. blaturi). Uite, n-am făcut. Am spus eu ceva de Iaşi? Autorităţile de la Iaşi sunt milion la sută corecte şi nu trebuie să faceţi vreo legătură între ce am spus şi transferul lui Qaka. A fost vorba doar de ce s-a întâmplat anul trecut, că oamenii de fotbal sunt împotriva mea, dar nu a fost vorba de blaturi sau de bani, nu se mai fac blaturi”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Finanţatorul "roş-albaştrilor" a insinuat că noua campioană, CFR Cluj, nu a respectat aceleaşi reguli.

„Ce, puteam să bat la Iaşi şi pe urmă mă bătea Craiova sau Astra? Sau luam campionatul şi eram eliminat, nu primeam cununa. Vreau să văd dacă primesc cununa, ştiu ca am fost drept şi corect. Dumnezeu o să facă dreptate, mai sunt două-trei luni. Vom vedea dacă Dumnezeu le dă bătaia şi nu se duc în nicio cupă (n.r. CFR în grupele unei cupe europene)”, a mai spus Gigi Becali.

CSM Poli Iaşi este singura echipă care o domină pe FCSB la meicurile directe în sezonul trecut. Moldovenii au reuşit două victorii şi un egal şi au pierdut o singură dată.