Gigi Becali, CRIZĂ DE NERVI după FCSB-Viitorul 2-1. Ce l-a scos din MINŢI

Gigi Becali i-a criticat pe fotbaliştii lui Nicolae Dică, dar s-a declarat surprins neplăcut şi de evoluţia celor de la Viitorul.

FCSB - VIITORUL 2-1 în prima etapă din PLAY OFF LIGA 1. Vezi CLASAMENTUL

"Am câștigat cu noroc. În prima repriză aș fi făcut 10 schimbări. Bine, hai să zicem că pe fundașii centrali și pe Morais i-aș fi ținut în teren. Am dat două goluri norocoase, fotbal nimic. Dacă joci așa cu Astra nu e bine. Nu mai înțeleg fotbalul ăsta. Au fost o mulțime de pase greșite și la noi, dar și la Viitorul. Ăsta nu e fotbal când aștepți să dea Budescu o execuție. Nu-i mai înțeleg nici pe cei de la Viitorul. Noi am întâlnit un adversar mult mai slab, de-aia am bătut", a declarat Gigi Becali.