Gigi Becali: "Dacă îi batem pe CFR, deja matematic, nematematic eu scot şampania şi vă stropesc"

"Am emoţii la orice meci la ora asta. Dar normal nu trebuie să te temi. Cu orice meci la ora asta pierzi sau câştigi campionatul, n-ai voie să pierzi cu Viitorul. Mi-e teamă de toate meciurile, dar normal trebuie să le câştigi. Până nu văd cinci puncte avans, mi-e teamă. Până nu-i batem pe CFR acasă, mi-e teamă. Când îi batem, scor şampania eu, acolo, pe Naţional Arena, vin cu şampania. Dacă îi batem pe CFR, deja matematic, nematematic eu scot şampania şi vă stropesc pe toţi cu şampanie. Dacă aveam galeria asta, pe care o are CSA-ul, ne distram cu CFR-ul, ăştia te duc înainte ei. Nu fac apel (n.r. - să vină alături de FCSB). Degeaba fac apel, pentru ce să fac apel? Nu am fost invidios, pentru că din ăştia, trei sferturi vin şi la noi, cam o mie sunt ăia, nucleul dur, care nu vin. Dar ăia 1.000 sunt mai tari, mai vocali, fac atmosferă mai... Duc echipa mai mult în faţă, trag echipa după ei", a declarat Becali, la Digi Sport.

Becali a fost mulţumit de jocul prestat de echipa lui la Giurgiu: "E totul în regulă când câştigi cu 3-0 şi mai ai trei, patru ocazii, e în regulă. Numai că nu e sută la sută, e 95 la sută. Nu că nu mi-a plăcut, nu mă refer la jocul ăsta, mă refer în ansamblu. Eu vreau echipa adversă, oricare ar fi ea, să nu se apropie de carelul nostru de 16 metri. Pentru mine meciul cu Craiova e etalon, să nu dai nicio şansă adversarului."

FCSB a învins, luni, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci din etapa a V-a a play-off-ului Ligii I. FCSB revine pe primul loc după acest succes, cu două puncte avans faţă de CFR Cluj, la finalul turului play-off-ului.

Au marcat: Gnohere '27 (p), Man '47, Pintilii '49.