Gigi Becali, decizie radicală legată de viitorul FCSB. Panică în vestiar!

Hristo Zlatinski este primul jucator care va pleca de la FCSB. Lui Gigi Becali nu i-a placut de el inca din prima clipa, desi patronul l-a adus peste capul antrenorului. Bulgarul a mai primit sanse in ultimele meciuri, dar nu a convins si va fi pus pe liber.

Raul Rusescu este si el un alt jucator ce o va parasi pe FCSB. A pierdut lupta pentru titularizare cu Harlem Gnohere si nu este multumit nici el de statutul sau de la echipa. In plus, Gigi Becali considera ca atacantul castiga un salariu prea mare raportat la cele oferite pe teren, in conditiile in care a dat un singur gol in cele noua meciuri din Liga 1.

DINAMO FCSB. Rednic aduce doi jucători, Dică mai pierde un titular

Daniel Benzar va fi cel mai probabil imprumutat, dupa ce in vara a refuzat o mutare la FC Voluntari. In acest sezon a prins rareori lotul, avand doar doua meciuri in Liga 1 si un gol marcat.

Antonio Jakolis este si el pe lista, dupa ce in vara a fost salvat de Nicolae Dica. Acum, antrenorul este convins ca Mihai Roman este o alternativa mai buna.