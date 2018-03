Gigi Becali, declaraţie surprinzătoare: Vreau ca Dinamo să fie puternică

Omul de afaceri Adrian Thiess a declarat că un grup de investitori din Zona Golfului negociază cu acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, preluarea clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare. Comentând această informaţie, Becali a spus că nu se teme de o întărire a rivalei şi că o eventuală astfel de tranzacţie ar fi benefică şi clubului său.



"De temut, pot să se teamă toţi, dar eu nu. Cine vine, ca să facă ce eu am deja, trebuie să bage din prima 25-30 de milioane în jucători. Peste doi ani, eu pot să vând un jucător, pe Moruţan, Man, Coman, unul din ei, cu 70, 80, 100 de milioane de euro şi după aia e greu să mai ţină pasul cu mine. Nu vine un miliardar. Un miliardar se duce unde îşi scoate banii din contracte comericiale, în ţările dezvoltate puternic, nu vine în România. Şi dacă vine Surkis (n.r. - patronul lui Dinamo Kiev), el nu e genul de om care să-şi bată joc de bani. Nu cred că vine cineva puternic, dar dacă vine, să vină sănătos! Eu vreau să mă concurez, să mă lupt.

Vreau să vină cineva la Dinamo cu care să mă lupt. Nu vreau un Dinamo prea slab. Dacă Dinamo e mai tare, câştig mai mulţi bani eu. De ce? Dacă Dinamo e mai tare, atrage suporteri şi la Dinamo, şi la Steaua, la fotbal, în general, la stadion vin mai mulţi oameni şi la celelalte meciuri, nu numai la Dinamo. Fotbalul este mai interesant, mai puternic. Când e fotbalul slab... Rapid la pământ, Dinamo la pământ, de aia s-a ajuns aşa. Ia să crească Rapid şi Dinamo şi să vezi cum creşte fotbalul iar", a declarat Becali, Pro X.

Gazeta Sporturilor a scris, vineri, că Gigi Becali i-a contactat pe antrenorii Mircea Rednic şi Marius Şumudică pentru ca unul dintre ei să-l înlocuiască din vară pe Nicolae Dică la conducerea tehnică a FCSB, indiferent dacă echipa câştigă titul sau nu. Omul de afaceri a negat aceste informaţii.



"Nu am vorbit cu Mircea Rednic de 15 ani, niciun cuvânt şi nici nu l-am salutat şi nici nu vorbesc. A înnebunit lumea definitiv. Am un antrenor şi nu are rost să dsicutăm. Să discutăm tâmpenii, aşa, ca să audă lumea? Dacă ia titlul, Dică rămâne, v-am spus. Data viitoare v-o spun în chineză, în turcă şi în japoneză", a afirmat Becali.