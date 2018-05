Gigi Becali, despre cele mai CUMPLITE CLIPE din VIAŢA SA. "Mi se ridică părul pe mine. Am rămas încremenit!"

Gigi Becali era sigur că sentinţa în procesul cu CSA Steaua va fi în favoarea lui, dar magistraţii de la ICCJ au respins, vineri, recursul făcut de FCSB.

Război total anunţat de Gigi Becali în cazul depunctării FCSB. S-au depus plângeri la DNA împotriva Comisiilor FRF

"Eu cred că în proporție de 95 la sută vom avea numele Steaua București din nou. Prea mult am rezistat în defăimare. Ne-am săturat. Ajunge. Astăzi, să dea Dumnezeu să ne recuperăm numele. Spun asta ca suporter stelist, ca membru al familiei acestui club. A, dacă vin Oprea și Coldea și spun că au dușmănie pe Becali, doar așa pot pierde. Gabriel Oprea e obsedat, el crede că e patriot. Nu este. Ei tot vorbesc de interesul național, dar îi interesează doar interesul lor, avuția lor. E prea multă prostie, îmi pare rău să o zic. Am văzut un copil olimpic de 16 ani într-o seară la televizor. Întrebat despre ce vrea să facă, a zis că o să plece din România. Că aici nu poate face nimic. Mi se ridică părul pe mine. Am rămas încremenit. În halul ăsta s-a ajuns", a declarat Gigi Becali.