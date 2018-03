Gigi Becali, despre lista de la Bruxelles: Dosarele mele nu erau de mare corupţie. Voi face un partid VIDEO

"Ai pus punctul pe i. Ei cereau sa vada stadiul proceselor pentru marea coruptie. Marea coruptie eram eu. Eu am fost condamnat în trei dosare, deci am fost achitat în trei dosare. Dosarele nu erau de mare corupție. Unul era pentru sechestrare de persoane, unul pentru premiere de sportivi și unul cu schimb de terenuri, 800.000 de dolari prejudiciu.



Eu am fost achitat în toate trei dosarele în 2012 mai și în 2011. Deci eu, în noiembrie 2012, eram achitat de către Înalta Curte. Pentru ce trebuia mai ceară explicații despre mine, când Becali era achitat public", a declarat Becali la România TV.

Omul de afaceri consideră că nimic din ce s-a intamplat în mandatul lui Basescu nu avea nimeni curaj sa faca ceva fara sa se ia de la el aprobarea. "Basescu a fost un conducator puternic . Basescu nu a fost un gainar. El a aprobat o hotarare in CSAT si au cazut in groapa lor. Le-a fost frica de el, dar nu Coldea, ca era mana in mana cu el, dar sunt alti generali de la SRI care taceau. Si a mai fost Codruta pe care o admir. Tu iti dai seama sa stai in mizerie sa nu te murdaresti?

Kovesi nu s-a murdărit financiar

"E adevarat ca a cazut si ea putin intr-o panta a puterii si a permis abuzuri. Il are pe Amariei,Ggherman care fac abuzuri ca stiu eu ca Amariei ia detinuti de drept comun pe care ii pune sa faca denunturi impotriva oamenilor politici. Despre Ploiesti nu vorbim. Acolo intrece orice masura. Onea si cu Zdreanta, ca trebuie sa ii mai dam si asa, cu ghimileme, dar ala nu ca e zdreanta, e super zdreanta. Asta este greseala ei, are si ea greseala ei, dar are meritul ca nu s-a manjit stand intre ei. Aia se duceau la soric, dar ea dosarele mai departe, isi facea meseria. Latul facut de Baescu l-a tinut codruta si cand a venit vremea au cazut in latul pe care ei l-au facut si groapa pe care au sapat-o ei a tot acoperit-o codruta si cand a dat drumul la groapa au cazut toti in ea. Asta s-a intamplat.

Crezi ca aia de la Bruxelles altceva nu aveau de facut. Eram eu marea coruptie si cu Bradisteanu cel mai mare chirurg din Europa. Livia Stanciu si Ionut Matei este complet de executie. Ei acolo m-au ghilotinat, in completul asta.



Apostu a fost condamnat de verisoara mea si a venit un judecator, nu ii dau nume, si a zis Sofica, stii ce trebuie sa se intample cu apostu? achitare. Verisoara mea l-a injurat pe Basescu si a zis ca daca va ajunge in fata ei vreodata maxim de pedeapsa fara ezitare. A stricat tot sistemul de justitie.

Voi face un partid dacă voi lua binecuvântare de la Patriarh

"Lucrez la un partid. Am o baza de date. Oamenii cu care am vorbit sunt in baza de date. Daca Dumnezeu ma va lumina voi lua o binecuvantare de la Patriah, voi face si i-am intrebat pe oameni. Daca am sa sun goarna veti veni? Au zis ca da. Eu nu candidez, fetele mele nu. Daca va candida va fi cel mai destept nepot al meu. Ii bate la fundul gol. Singurul nepot pe care il pun e Vasile Geambazi. Il trec in fruntea tarii. Partidul o sa fie de dreapta, nationalist si al Bisericii, o sa fie al cerului. În statut o sa scriu cele 10 porunci pe care le au toate religiile de pe lumea asta. Sa nu furi, sa nu miti, sa nu ucizi. Daca esti evreu si respecti poruncile vii in partidul meu".