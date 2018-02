Gigi Becali, reacţie incredibilă după Lazio - FCSB 5-1. ANUNŢ-BOMBĂ despre viitorul ECHIPEI

Gigi Becali a recunoscut că s-a înşelat când a spus că FCSB e mai bună ca Lazio.

"Cum adică au fost mai buni? În timpul meciului aveam sentimentul că vreau să spun că nu mai vreau să vorbesc despre fotbal toată viaţa mea. Am zis să vorbesc, dar să vorbesc la locul meu, cu bunul simţ. Deja nu ne putem compara cu ei, mi-am dat seama în seara asta. Niciodată nu am fost dezamăgit de fotbal ca în seara asta, niciodată! Vă promit eu, când va fi vorba de fotbal european, eu n-am să mai vorbesc. Voi vorbi cu voi, dar vă voi spune "nu ştiu". S-a demonstrat că eu nu ştiu fotbal şi, atunci, îmi văd de treaba mea. Am fost penibil prin ce am spus până acum, că suntem mai puternici de cât ei, că nu ştiu ce, că nu ştiu cum. E diferenţă mare de clasă, de filosofie a fotbalului, de tot", a spus Gigi Becali, la câteva minute după meci, la Digi Sport.

LAZIO - FCSB 5-1 în manşa retur din 16-imile de finală ale Europa League REZUMAT VIDEO

"Am mai jucat şi cu Real Madrid şi cu Chelsea, dar în seara asta noi am fost jaloane. Asta e, e diferenţă prea mare. N-am jucat nimic! Făceau ce voiau ei şi au fost aceeaşi jucători ca la Bucureşti. Asta înseamnă lipsă de bărbăţie. Vă promit, când o să fie vorba de fotbal european, eu nu mai vorbesc. Cu echipa asta n-ai ce să mai faci! Ca să nu mai vorbesc prostii, tac din gură", a adăugat Gigi Becali.

"Man şi Coman trebuie să aibă cu cine să joace. Cu două flori se poate face primăvara? Mai cresc Vlad, Moruţan, atunci o să pot să vorbesc de fotbal european. Nu mă dezic de Man şi de Coman", a încheiat Gigi Becali.