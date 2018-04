Gigi Becali s-a oferit s-o trateze pe Ionela Prodan la clinica sa de cancer. Dezvăluiri în premieră ale patronului FCSB VIDEO

Gigi Becali a dezvăluit ce discuţie a avut cu Anamaria Prodan despre mama acesteia, în urmă cu câteva luni. "A dus-o la o clinică de cancer. I-am spus: Băi Ana, să nu facă multă chimioterapie. Chimioterapia te ţine un an sau doi şi zici gata, am scăpat, şi pe urmă te ia imediat şi în două săptămâni mori. Zic, uite, eu am dat drumul la clinică de-asta de tratare a cancerului, care face numai 10 la sută chimioterapie. Am dat nu ştiu câte milioane numai pe aparate. I-am zis dacă vrea să vină. A zis că nu, că merge nu ştiu cum, în Cuba", a declarat Gigi Becali, citat de România TV.

Gigi Becali a adăugat că Anamaria prodan n-ar trebui să fie atât de îndurerată de moartea Ionelei Prodan. "Când este bolnav omul, 3 luni, 5 luni, 6 luni, un an, te obişnuieşti cu gândulş că va muri şi gata, nu mai ai durere când moare", a mai spus Becali.