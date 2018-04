CSA Steaua, la mâna lui GIGI BECALI. De ce nu va promova echipa Armatei mai sus de LIGA 3

Gigi Becali sustine ca echipa Armatei nu va promova mai sus de Liga 3, deoarece FCSB are echipa a doua in acest esalon. Gigi Becali vrea sa trimita cei mai buni jucatori sa joace in meciul direct pentru a impiedica promovarea celor de la CSA Steaua.

"Ei nu o sa promoveze pentru ca nu o sa poata. Si apoi, cand vor promova, vor intra in Liga 3, adica pe mana mea. Iar eu n-o sa-i las niciodata sa promoveze. Asa ca, dupa 6-7 ani se vor plictisi, iar suporterii vor reveni alaturi de noi. In plus, o sa recuperez numele la Inalta Curte, iar judecatorii vor spune ca palmaresul este la noi si gata", a spus Gigi Becali.

CSA Steaua evolueaza acum in Liga 4 si lupta pentru promovarea in Liga 3, in primul an de la infiintarea clubului, cu Academia Rapid. Sambata, de la ora 19:45, se joaca derby-ul CSA Steaua - Academia Rapid.