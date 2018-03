Despărţire neaşteptată în showbiz. "Ne-am fi dorit să aflaţi această veste întâi de la noi", a fost anunţul care anunţă divorţul

După mai bine de doi ani de relație, Gigi Hadid și Zayn Malik s-au despărțit. Cântărețul a confirmat astăzi vestea.

Zayn Malik și Gigi Hadid formau poate cel mai adorabil cuplu de pe Instagram. Cântărețul în vârstă de 25 de ani a anunțat astăzi că s-a despărțit de Gigi Hadid, cu care era împreună de mai bine de doi ani. Zayn a postat pe Twitter un mesaj în care anunță că el și Gigi nu mai formează un cuplu.

„Eu și Gigi am avut o relație incredibil de semnificativă, plină de iubire și distracție și am un enorm respect și multă adorație pentru ea ca femeie și prietenă. Are un suflet minunat. Sunt recunoscător tuturor fanilor care ne respectă decizia și intimitatea în aceste momente dificile. Ne-am fi dorit să aflați această veste întâi de la noi. Vă iubim“, a scris Zayn Malik pe contului de Twitter.

La scurtă vreme după postarea lui Zayn, Gigi Hadid a confirmat vestea tot pe Twitter.

„Declarațiile de după despărțire par mai mereu impersonale pentru că nu ai cum să transmiți prin cuvinte tot ceea ce doi oameni trăiesc împreună timp de câțiva ani… nu doar într-o relație, ci în viață în general. Sunt etern recunoscătoare pentru dragostea, timpul petrecut și lecțiile de viață pe care eu și Z le-am împărtășit împreună. Îi doresc numai bine și voi continua să-l susțin ca pe un prieten pentru care am un mare respect și o mare iubire. Cât despre viitor… orice este scris să se întâmple, se va întâmpla“, a scris modelul în vârstă de 22 de ani.

Zayn Malik și Gigi Hadid erau împreună din noiembrie 2015.