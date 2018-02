Gogoşi simple

Se pune intr-un lighean faina peste care se pune oul batut , se adauga drojdia, sarea , zaharul si apa si se framanta bine pana se obtine o coca maoale.

Se lasa la dospit cca 30 min. Cand aluatul a crescut se iau bucati de aluat si se intind cu sucitorul pe masa de lucru foi si decupam gogosi in diferite forme.(eu am folosit forma de fluturas si floricica )

Indepartam surplusul de aluat si punem gogoselele la prajit in uleiul incins.

Prajim gogoselele pe ambele parti apoi le punem intr-un vas tapetat cu hartie absorbanta.

Le lasam sa se racoreasca cateva momente apoi le pudram cu zahar farin vanilat.

Pofta buna!

