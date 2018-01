Gologan a murit în închisoare. Familia deţinutului aduce acuzaţii grave

Un deţinut celebru din penitenciarul Iaşi, Gologan Gheorghe Simion, a murit pe un pat de la Spitalul "Sfântul Spiridon", iar familia acestuia acuză faptul că acesta a fost lăsat să moară din pricina numelui său, informează bzi.ro. Gheorghe Simion Gologan este o legendă în mediul interlop ieşean.

"Tata s-a simtit rau, a spus de mai multe ori ca se simte rau in acea zi, dar nimeni nu l-a bagat in seama. Ne-au spus detinutii din penitenciar ca medicii de acolo spunea ca tata se preface. Nu i-au facut nimic pana au venit cei de la SMURD, l-au lasat sa moara pentru ca il cheama Gologan", a declarat Georgiana, fiica lui Gologan. "Tata a facut foarte multe solicitari sa fie lasat la spital pentru ca se simte rau, dar nu a fost lasat. Si avocatul a cerut sa fie lasat in arest la domiciliu. Tata nu avea o condamnare definitiva. Nu a cerut decat sa mearga la spital. El a fost operat la inima, avea doua stent-uri", a adăugat aceasta.

"Duminica a murit. Desi a fost resuscitat, iar inima a inceput iar sa ii bata, creierul nu a fost oxigenat. El a stat vreo 30 de minute in stop pana cand a ajuns echipajul SMURD", a declarat Elena, soţia bărbatului decedat. "Am mers sa-l luam de la morga, dar ne-au spus ca autopsia nu s-a facut pentru ca lipseste un document. Au urmat mai mult drumuri intre spital si penitenciar, dar nu aflam mare lucru. De la spital ni se spunea ca foaia este la penitenciar, iar de la penitenciar ca foaia este la spital. Ulterior am aflat ca un doctor de la Penitenciarul Iasi a mers personal pe sectie si a luat foaia de observatie de la o doctorita. Noi credem ca totul s-a facut pentru a se musamaliza moartea sotului meu. Desi el facuse stop cardio-respirator, cei de la penitenciar nu i-au facut nimic. L-au lasat sa moara. Am avut mare noroc de managerul de la Spitalul Spiridon. Am mers la el si i-am povestit tot. Stie intreaga poveste si cu foaia de observatie si cu tot. Eu nu inteleg de ce o doctorita de la penitenciar a mers personal la spital si a luat foaia. De ce? Ce vor sa ascunda? O copie de la foaia de observatie a fost luata direct de la doctorita de la spital luni, iar marti a ajuns un fax la spital prin care se solicita acest document", a precizat aceasta.