Gorghiu: În loc de investiţii în spitale, şcoli şi autostrăzi, guvernanţii au băgat bani în tunuri cu apă, gaze lacrimogene

Gorghiu a postat vineri pe Facebook o fotografie a unui participant la mitingul din Piaţa Victoriei.



"Am primit această poză de la cineva din Piaţa Victoriei! Ochii îi are în lacrimi de la gazele lacrimogene date la ordinul lui Dragnea, care are intoleranţă la proteste libere împotriva unui guvern de borfaşi!!!! Respect tuturor care sunt acolo! (...) În loc de investiţii în spitale, şcoli, autostrăzi...au băgat bani anul ăsta la maxim în tunuri cu apă, gaze lacrimogene, bastoane şi alte obiecte de teroare #respectDiaspora", a scris Gorghiu.

