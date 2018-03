Greşeala pe care o faci când aprinzi lumănari la biserică. Îl superi pe Dumnezeu dacă nu procedezi corect. Cum se face

Lumanarea simbolizeaza puritatea, iluminarea caii pe care sufletele o urmeaza in viata si dincolo de ea, scrie bzi.ro. Ce trebuie sa faci cand aprinzi lumanari in biserica

Citeşte şi FENOMEN RAR petrecut într-o biserică din România. Ce se întâmplă cu credincioşii care o vizitează. Explicaţia preoţilor VIDEO

Marii duhovnici spun ca mai toti crestinii fac o greseala care il supara pe Dumnezeu atunci cand depun o lumanare in altarele din fata bisericilor.

Semnificatia aprinderii unei lumanari este extrem de importanta. Dumnezeu nu se uita la mainile pline, spun preotii si teologii, ci la mainile curate.

Prima conditie in aprinderea unei lumanari este rugaciunea.

Multi crestini aprind lumanarile si isi fac doar cruce, iar in acest fel omit sa se mai roage crezand ca este suficient.

Preotii spun ca se ia in considerare flacara mintii si nu flacara de la lumanare, care reprezinta materialul.

Ori, asa cum se stie, intunericul material si spiritual este aducator de moarte, de deznadejde, de pustietate.

Mai mult, lumanarea aprinsa in biserica ori in afara ei are caracter de jertfa. Daruirea unei lumanari celui amarat, care vrea sa o aprinda in memoria unei persoane dragi, este tot un act de jertfa.

Cum se aprind în mod corect lumânările pentru vii și adormiți?

– Cum se aprind în mod corect lumânările pentru vii și adormiți? Se aprinde o lumânare pentru o persoană sau pentru mai multe persoane?

Arhimandrit Mihail Daniliuc:

– Cel care aprinde o lumânare se arată a fi iubitor de Dumnezeu, de Hristos, care este „lumina lumii". Deci lumina lumânării închipuie în primul rând pe Cel ce este izvorul luminii și al iubirii, pe Hristos Domnul.

Lumânarea este, totodată și un semn al jertfei curate pe care credinciosul o aduce în fața lui Dumnezeu. Deci accentul să nu cadă numaidecât pe numărul lor, ci pe modul cum săvârșim acest act liturgic.

Dacă bănuții îngăduie este bine să aprind câte o lumânare pentru cei pentru care mă rog, vii și adormiți. Dar, dacă nu-mi permit să fac acest lucru, pot aprinde o lumânare pentru cei vii, pomenindu-i pe fiecare după nume, și una pentru cei repausați, după aceeași rânduială, zicând „Pomenește Doamne pe robii Tăi (și spui numele)."

– Ce rugăciuni să spunem atunci când aprindem lumânări pentru vii sau adormiți?

– Pr Andrei Atudori:

– Atunci când aprinzi o lumânare pentru cei vii sau pentru cei adormiți poți să spui așa: pentru vii – „Pomenește Doamne pe robii Tăi (și spui numele)" iar pentru adormiți – „Pomenește Doamne pe adormiții robii Tăi (și spui numele)". Dacă ai vreo cerere specială atunci spune-i lui Dumnezeu gândul tău așa cum poți. El știe ce este de folos tuturor!