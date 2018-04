Greutatea copiilor si bullying-ul. Ce ai de făcut când copilul tău este agresat din cauza greutătii sale

Fenomenul bullying a luat o amploare mare si in Romania. Iar greutatea copiilor, indiferent ca vorbim despre kilograme in plus sau kilograme in minus fata de "standard", este unul dintre principalele motive pentru care acestia sunt agresati fizic si/sau verbal. Atat in scoli, cat si la locurile de joaca, agresiunile sunt la ordinea zilei.