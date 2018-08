GREVĂ de 24 de ore a piloţilor Ryanair: 400 de zboruri anulate, inclusiv două curse aeriene din Bucureşti

Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair, sau 17% din cele peste 2.400 de curse aeriene programate în Europa, inclusiv două curse aeriene din Bucureşti spre Berlin.



Greva, care are loc în cea mai aglomerată perioadă a sezonului estival, a fost declanşată de piloţii Ryanair din Germania, Olanda, Irlanda, Suedia şi Belgia, care cer îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi majorarea salariilor.



Sindicatul Cockpit a anunţat că 480 de piloţi Ryanair din Germania au început greva vineri, la ora 03:01 A.M. (01:01 GMT) şi nu vor reveni la serviciu până sâmbătă la ora 02:59 A.M.



"Ryanair este singurul responsabil pentru escaladarea conflictului", a afirmat preşedintele Cockpit, Martin Locher, adăugând că operatorul aerian a exclus majorarea costurilor cu personalul.



Germania va fi ţara cea mai afectată de greva piloţilor Ryanair, fiind afectaţi 42.000 de pasageri în urma anulării a 250 de zboruri de pe zece aeroporturi.



"Nu vrem să schimbăm modelul de afaceri al Ryanair, dar încă putem schimba multe alte lucruri", a afirmat joi directorul operaţional Peter Bellew.



Acesta a dat asigurări că operatorul aerian irlandez este dispus să analizeze o componentă variabilă a salarizării.