GYOR-CSM BUCURESTI LIGA CAMPIONILOR. Cristina Neagu: Dacă aveam mai multă stabilitate, puteam spune că suntem favorite

GYOR-CSM BUCURESTI LIGA CAMPIONILOR. "Obiectivul sezonului era să ne calificăm în Final Four, acum e îndeplinit. A fost un sezon greu în care am avut meciuri foarte bune, dar şi foarte slabe, acum iată-ne ajunşi în cel mai important punct, în Final Four-ul de la Budapesta. Ne fixăm alte obiective acum, pentru că ne dorim acest trofeu, însă trebuie să ştim că va fi o competiţie extrem de grea. Cred că obiectivul major este să învingem Gyor în semifinale, apoi, ajunşi în finală, orice se poate întâmpla. Ne dorim mult, ne-am pregătit, am jucat împotriva lor. Cred că a fost un sezon greu şi pentru Gyor, au multe jucătoare accidentate. Poate dacă am fi avut mai multă stabilitate aş fi spus că suntem favorite în acest meci, aşa spun că şansele sunt egale. Poate un mic avantaj îl are Gyor, datorită faptului că joacă acasă, ca în fiecare an. Am un sentiment bun, însă şi promit oamenilor că vom da totul pe teren şi ne dorim să ieşim învingătoare, însă, într-o partidă ca asta, orice se poate întâmpla", a declarat Cristina Neagu.

Ea a spus că a venit timpul să câştige în faţa fomaţiei din Gyor, după ce a pierdut partidele anteroare.

"Nu mă aştept la un marcaj special, pentru că antrenorul Ambros ştie că avem jucătoare bune pe toate posturile şi trebuie să fie pregătit pentru întreaga echipă. Eu nu mi-aş fi dorit un alt adversar. Eu nu m-am gândit, am avut uncă va fi Gyor, am tot jucat cu ele, din păcate nu am câştigat niciodată şi cred că este timpul să şi câştig împotriva Gyor-ului. Nu ne e frică de Gyor, e handbal, nu ne e frică de niciun adversar. Din punctul meu de vedere, cred că e cel mai echilibrat Final Four din ultimii ani şi toate echipele pornesc cu aceeaşi şansă. Trebuie să ai şi puţin noroc şi să ai portari în formă. La astfel de meciuri se înscriu puţine goluri şi orice minge apărată este foarte importantă. Mergem cu toată încrederea să jucăm împotriva Gyorului. Semifinala este cel mai important meci al sezonului, pentru că în finală orice se poate întâmpla. Eu zic că ne-am pregătit bine, vom vedea cum va arăta meciul sâmbătă", a precizat Cristina Neagu.

Jucătoarea consideră că apărarea are cel mai important rol în astfel de meciuri decisive. "Cel mai mult contează apărarea, pentru că în astfel de meciuri se înscriu puţine goluri, e multă presiune, tensiune pe toate jucătoarele. Cu apărarea se câştigă trofee. Atacul este spectaculos, place spectatorilor, însă cu apărarea se câştigă trofee, asta va fi decisiv. Dacă vom reuşi să nu luăm mai mult de 20-22 de goluri, probabil că avem o şansă foarte mare să câştigăm partida. Noi vom încerca, ne dorim foarte mult trofeul, dar mai sunt acolo alte trei echipe care îşi doresc la fel de mult ca noi să câştige. Depinde de mai mulţi factori şi cred că apărarea e cea mai importantă", a mai spus Neagu.

Antrenorul Per Johansson afirmă că jucătoarele sale vor fi pregătite sută la sută la ora meciului de sâmbătă. "Întâlnim o echipă cu istorie în handbal, cu o adevărată cultură, dar cred că fetele sunt pregătite să întâlnească Gyor într-o atmosferă fantastică pe care o vor crea cei 10.000 de fani unguri. Suntem două echipe mari, care s-au întâlnit de multe ori şi va fi un handbal de calitate. Am avut un sezon cu urcuşuri şi coborâşuri, dar am încredere în jucătoare, au muncit din greu atât la nivel de echipă, cât şi individual. Acum suntem pe ultima sută a pregătirilor. Vom mai avea un ultim antrenament miercuri şi alte două şedinţe la Budapesta. Când plecăm de aici, vom avea totul stabilit din punct de vedere tactic, iar acolo va fi o chestiune de spirit şi o bună energie şi încredere în forţele noastre. Mai avem un pic de lucru, dar cred că vom fi pregătiţi sută la sută până sâmbătă la meciul de la Budapesta. Gyor are mai multe accidentări, dar e o echipă puternică. Nu aveam o favorită înaintea tragerii la sorţi, consider că la acest Final Four se întâlnesc cele mai bune echipe", a spus tehnicianul.

Managerul echipei CSM Bucureşti, Nicolae Luca, se aşteaptă ca formaţia română să fie încurajată de aproximativ 1.500 de fani. "Şi din punct de vedere organizatoric lucrurile sunt pregătite, vom transporta la Budapesta întregul lot. Vor participa toate jucătoarele, am suplimentat şi staful medical la cererea jucătoarelor, tocmai pentru a nu lipsi nimic. Şi la bilete vândute stăm foarte bine, în acest moment mai sunt doar 32 de bilete de cumpărat. S-au vândut repede. Vor fi destul de mulţi suporteri români la Budapesta, direct au fost cumpărate 1.100 de bilete de pe site-ul maghiar şi vom fi cam 1.500 de suporteri români. Aproape ca anul trecut", a declarat el.

Directorul general CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, a anunţat crearea unei baze sportive proprii la clubul din Capitală. "Am terminat auditul şi acum am o imagine foarte clară pentru ceea ce înseamnă CSM Bucureşti şi ştiu care sunt obiectivele noastre, în aşa fel încât să realizăm cât mai multe lucruri frumoase, iar unul dintre obiective mele cele mai mari este partea de infrastructură sportivă. Să dea Dumnezeu ca în scurt timp CSM să se laude cu una dintre cele mai frumoase baze sportive. Unul din obiective mele este să avem procedurile demarate pentru a avea baza noastră proprie. Un alt obiectiv este să facem performanţă şi dacă vom avea trei echipe în Champions League, ar fi un lucru extraordiinar. Vom discuta şi cu municipalitatea şi vom găsi soluţii", a spus Szabo.

Semifinala Ligii Campionilor la handbal feminin, dintre CSM Bucureşti şi deţinătoarea trofeului, Gyor ETO, va avea loc sâmbătă, de la ora 16.15, iar cealaltă dispută, între Rostov-Don şi HC Vardar, în aceeaşi zi, de la ora 19.00. A doua zi, de la aceleaşi ore, vor avea loc finalele pentru medalii. Duminică, învinsele din semifinale vor juca pentru medalia de bronz, de la ora 16.15, iar finala va avea loc de la ora 19.00.