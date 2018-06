Hanibal Dumitraşcu, disperat că nu mai făcea faţă datoriilor. Celebrul psiholog fusese şi executat silit cu un an în urmă

Acum cinci ani, Hanibal Dumitrascu era disperat ca nu mai face fata datoriilor, scrie stirilekanald.ro. Conform unei declaratii de avere completate in 2014, cand era consilier la Ministerul Educatiei, psihologul notase ca avea doua credite, contractate in 2008, unul de 60.000 de lei, celalalt de 50.000 de lei, la doua banci.

Dumitrascu a avut dificultati in a returna datoria, dovada fiind faptul ca, in toamna lui 2017, acesta a fost executat silit de una din banci. In 2013, psihologul a contractat un credit de nevoi personale de 15.000 de lei (3.300 de euro), pe trei ani, tocmai pentru ca avea acute probleme financiare.

In ultimii ani de viata, Hanibal Dumitrascu era disperat ca nu mai face fata datoriilor. Potrivit aceleiasi declaratii de avere, psihologul care a decedat pe 20 mai, la doar 54 de ani, avea un salariu de profesor, la Universitatea Bucuresti, de 45.000 de lei pe an, adica incasa 3.750 de lei pe luna.