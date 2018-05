Hanibal Dumitraşcu a murit. Carmen Harra aruncă BOMBA: "Decesul lui nu este un accident..."

Hanibal Dumitrascu a incetat din viata! In varsta de 54 de ani, reputatul psiholog s-a luptat in ultimele zile cu un accident vascular ce i-a fost in final fatal.

Carmen Harra a dezvaluit insa ca Hanibal Dumitrascu isi presimtea moartea. Scriitoare specialista in numerologie a facut o analiza a datei de nastere a psihologului si a ajuns la concluzia ca el isi terminase socotelile cu viata.

"Hanibal Dumitrascu a incetat din viata sub incidenta cifrei 9! Este nascut intr-o zi de 9 si moare la 54 de ani! Cinci si cu patru fac noua si spune totul! Cifra 9 inseamna ca ne-am incheiat cele 9 cicluri ale vietii! De aceea, decesul lui nu este un accident sau o intamplare! Dimpotriva, in viziunea dumnealui, acesta era momentul in care isi incheia socotelile cu viata, si a inchis ochii pentru totdeauna implinit sufleteste.

Hanibal Dumitraşcu a murit. Celebrul psiholog suferise un accident vascular

In concluzie, viata lui Hanibal Dumitrascu s-a terminat exact atunci cand trebuia sa se termine. S-a terminat culminant! Il simt ca pe un suflet care a plecat stiind ca pleaca! De altfel, vreau sa va spun un lucru! In ultimele sase luni, el a stiu ca va muri, si in special in ultimele trei zile, cu siguranta a realizat ca totul se va termina! In viziunea mea, a lasat pe undeva sigur scris ceva, in care a explicat clar ca nu se duce pe lumea cealalta dezorganizat! El pleaca impacat, se reuneste cu doi membri ai familiei lui si nu este speriat, din contra, moartea este ca o eliberare pentru sufletul lui", a spus Carmen Harra.

Hanibal Dumitrascu a murit, iar, la final, Carmen Harra a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui. "Hanibal nu avea un traseu lung in viata asta, avea o lume limitata, probabil i-a si spus pus cineva candva ca destinul lui nu va fi lung, simtea in interiorul lui acest lucru. Insa, asa cum va spuneam, inainte de moarte, facuse pace cu acest lucru! A fost un evoluat, un om de bine, un om initiat, un om care a avut multe cunostinte despre pshicul uman, evolutia spirituala, merita sa ii citim din cartea tibetana pentru plecarea lui, care incepe de acum si se termina in 40 de zile", a spus vedeta, potrivit wowbiz.ro.