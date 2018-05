In urma lui au ramas doua fete. Maria, cea mare, ii urmeaza in cariera. A facut Psihologia si are un master in Psihotraumatologie si Asistare psihologica. Ioana, celalta fiica, urmeaza sa fie medic veterinar.

Hanibal Dumitrascu era o prezenta constanta in emisiunile tv, capatandu-si numele de "psihologul vedetelor". Hanibal Dumitrascu a murit duminica dimineata, la varsa de 54 de ani, la Spitalul Universitar Bucuresti.

Sursa: wowbiz.ro