Harvey Weinstein, eliberat pentru o cauţiune de un milion de dolari

Fostul producător de la Hollywood, Harvey Weinstein, a fost eliberat în schimbul unei cauţiuni de un milion de dolari, după ce a fost acuzat de viol şi abuz sexual, informează BBC.



Harvey Weinstein s-a predat vineri poliţiei. Fostul producător de film şi-a lăsat paşaportul în custodia oficialilor şi şi-a dat acordul să poarte dispozitiv de monitorizare. El a neagat acuzaţiile care i se aduc, iar avocatul său a spus că va pleda nevinovat.



Actriţa Rose McGowan, care l-a acuzat pe Weinstein de viol, a declarat, pentru BBC, că ziua în care acesta a fost arestat a fost o "zi specială pentru victimele sale". "Este un moment foarte important, este o palmă dată abuzului de putere. Este doar începutul acestui proces şi dacă putem vedea acest lucru până la sfârşit, sper că vom ieşi victorioşi", a declarat actriţa.



Weinstein "a fost arestat, identificat şi pus sub acuzare pentru viol, delicte cu caracter sexual, abuz sexual şi comportament sexual nepotrivit, pentru incidente privind două femei", se arată într-un comunicat al poliţiei din New York. .



Autorităţile mulţumesc "acestor brave supravieţuitoare pentru curajul de a dezvălui aceste lucruri şi a cere să se facă justiţie", potrivit aceluiaşi document. Cea care a făcut a doua acuzaţie este actriţa Lucia Evans, fapta datând din 2004. Ancheta poliţiei newyorkeze vizează şi declaraţiile actriţei Paz de la Huerta, care a spus că a fost violată de două ori de Weinstein, în 2010.



Autorităţile federale analizează, în cadrul acestei anchete, şi dacă Weinstein "a ademenit sau determinat vreo femeie să treacă graniţa statului cu scopul de a comite o infracţiune sexuală", potrivit publicaţiei americane.



Contactat de CNN, avocatul lui Weinstein, Benjamin Brafman, a confirmat informaţia despre ancheta federală în urmă cu câteva zile. Brafman a spus că s-a întâlnit cu autorităţile federale din New York "în încercarea de a îi convinge să renunţe la anchetă" şi se va vedea cu acestea şi în săptămânile următoare."Dl. Weinstein a spus mereu că nu s-a angajat niciodată într-un act sexual neconsimţit", a mai spus Brafman.



Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din New York, Los Angeles şi Londra.



Producătorul a făcut tratament pentru dependenţa de sex în ultima perioadă.