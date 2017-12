Heather Menzies-Urich, actriţa cunoscută pentru rolul din "Sunetul muzicii", a murit la vârsta de 68 de ani

Actriţa Heather Menzies-Urich, cunoscută pentru rolul secundar Louisa Von Trapp din „Sunetul muzicii/ The Sound of Music", a murit duminică, la vârsta de 68 de ani. Anunţul a fost făcut luni, de compania de producţie Rodgers & Hammerstein, potrivit The Hollywood Reporter, citat de news.ro.