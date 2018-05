Helicobacter pylori. Tot ce trebuie sa stii

Infectia cu Helicobacter pylori (H.Pylori) este destul de comuna, aproximativ doua-treimi din populatia globala o are. Insa, in cele mai multe cazuri nu apar nici ulceratii, nici alte simptome.

Cum iti face rau Helicobacter pylori



Multa vreme se credea ca ulcerul apare de la stres, condimente, fumat sau alte obiceiuri nesanatoase. Insa dupa ce a fost descoperita bacteria, in 1982, cercetatorii au inceput sa puna pe seama ei aceste manifestari.



Dupa ce intra in organism, H.pylori ataca mucoasa stomacului, care apara stomacul de sucurile gastrice si ajuta la digestia alimentelor. Dupa ce mucoasa stomacului a fost afectata pot aparea sangerari, infectii, blocaje ale alimentelor in tractul digestiv.



Bacteria poate fi captata din alimente, apa sau ustensile, dar poate fi transmisa si prin transfer de fluide. Aceasta poate sta in organism ani intregi inainte ca simptomele sa se manifeste. Iar unii oameni nu au niciodata ulcere. Inca nu s-a descoperit de ce numai unii pacienti dezvolta ulcer dupa infectia cu Helicobacter.



Principalele simptome ale infectiei cu Helicobacter pylori



Daca ai ulcer, ai putea simti o durere sau arsura in zona abdomenului, care apare si dispare. Senzatia de stomac gol intre mese sau in toiul noptii poate fi, de asemenea, un semnal de alarma. S-ar putea sa te simti mai bine dupa ce mananci, bei lapte sau iei antiacid.



Alte simptome sunt:



Balonare



Eructatii



Lipsa apetitului



Greata



Varsaturi



Voma



Scadere in greutate fara motiv.



