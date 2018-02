HERMANNSTADT - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO ONLINE CUPA ROMANIEI 2018: Live STREAMING DIGI SPORT, TELEKOM SPORT, PRO X. FC Hermannstadt – FCSB, în sferturille Cupei României 2018 la fotbal (miercuri, ora 18.30, Digi, Telekom, Pro x). Sibienii au făcut probe la nocturna improvizată, informează ziarul local tribuna.ro.

Meciul Hermannstadt - FCSB va fi singurul de azi din sferturile de finală ale Cupei României. Chiar dacă s-au arătat deranjaţi de faptul că partida nu a fost amânată, steliştii s-au deplasat la Sibiu cu gândul la calificare.

Nicolae Dică va face mai multe schimbări în formula de start, acolo unde sunt aşteptaţi să fie prezenţi mai mulţi fotbalişti care au evoluat puţin în acest sezon. Pentru jocul de la Sibiu, în lotul FCSB-ului au fost convocaţi mai mulţi juniori, printre care şi fundaşul central Ştefan Cană, 17 ani, şi mijlocaşul central Robert Ion, 18 ani.

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat nemulţumit că meciul cu FC Hermanstadt, din sferturile de finală ale Cupei României, nu a fost amânat. Într-o intervenţie la Pro X, el a afirmat că le-a transmis oficialilor stelişti să facă echipa cum vor ei.

"Nu ştiu cum se va desfăşura meciul cu Sibiu. Trebuia să-l amânăm, nu vrea Burleanu. I-am zis lui Argăseală că nu ne prezentăm şi luăm 3-0. Mi-a răspuns că o să desconsiderăm competiţia. Ok, mergem cu copiii. Cică nu, că iar desconsiderăm Cupa. Le-am zis lui MM şi lui Argăseală: cine vrea să joace, joacă. Cine nu vrea, nu vrea. Faceţi echipa cum ştiţi, cum puteţi. Mircea Sandu a stat mulţi ani la FRF, a vrut să stăpânească, dar a avut nişte limite. Burleanu a stat doi-trei ani şi vrea să ne stăpânească el pe noi. Măi, Burleanule, nu poţi să-mi stăpâneşti nici măcar o unghie. Am ajuns la mâna lui Felix Grigore (n.r. - directorul de competiţii FRF). Steaua a ajuns la mâna lui Felix Grigore, aşa a ajuns fotbalul românesc. De aia nu se amână meciul cu Sibiu, că nu vrea Felix Grigore. Sandu te ajuta, rezolvai. Nu era tirania asta de acum. Sper să scăpăm de Burleanu! Cred că scăpăm de el", a afirmat Gigi Becali la Pro X.

Alegerile pentru preşedinţia FRF vor avea loc pe 18 aprilie.

Hermannstadt, neînvinsă din august 2017

Sibienii fac tot posibilul ca meciul Hermannstadt - FCSB, din sferturile de finală ale Cupei României, programat miercuri, de la ora 18:30, să se dispute fără probleme.

Astfel, pentru ca suprafaţa de joc de pe Municipal să se prezinte în condiţii acceptabile la ora partidei, gazdele au decis ca zăpada să nu fie dată la o parte marţi, în timp ce elevii lui Alexandru Pelici s-au antrenat pe un teren sintetic.

La Sibiu, FCSB nu va avea de înfruntat doar vremea rea şi gazonul greu, ci şi un adversar complicat. Hermannstadt se bate la promovare şi este într-o formă excelentă în Liga a II-a. Gazdele de azi nu au mai pierdut o partidă de la sfârşitul lui august 2017, când cedau în deplasarea de la Satu Mare, formaţie desfiinţată între timp.

FCSB vine după succesul greu cu Sepsi, scor 2-0, şi chiar dacă Dică va trimite mai multe rezerve pe teren roş-albaştrii rămân favoriţi la casele de pariuri. 1,60 este cota pentru o victorie a FCSB-ului, în timp ce un succes al gazdelor îţi măreşte de şase ori investiţia.

Nicolae Dică nu renunţă la politica sa de a da şanse tinerilor în meciurile din Cupa României ale celor de la FCSB. Tehnicianul roş-albaştrilor a convocat în lotul pentru partida cu Hermannstadt un puşti care s-a pregătit cu Atletico Madrid.

Fotbalistul în cauză este Robert Ion, transferat vara trecută de la Academia de Fotbal Atletico Madrid, fosta Regal Sport. Mijlocaşul de 18 ani s-a antrenat pentru o scurtă perioadă alături de starurile lui Diego Simeone.

"La antrenament a fost dificil. Au participat 8 jucători de la prima echipă: Saul, Ansaldi, Cani, Gabi, Jesus Gamez, Torres, Siqueira şi Raul Garcia, care au făcut antrenament de recuperare", a povestit Robert Ion, într-un interviu acorda în 2015 pentru site-ul Academiei lui Atletico Madrid.

Tânărul mijlocaş a fost transferat de vicecampioana României alături de alţi trei colegi de la academia fostei campioane a Spaniei - Tudor Moldovan, Ovidiu Perianu și Aurel Pirciu. Toţi au fost luaţi pentru echipa a doua, care evoluează în liga a treia.

Preşedintele Regal Sport, Mihai Badea, era convins la momentul respectiv că Gigi Becali a dat lovitura. "Robert Ion și Tudor Moldovan, care au ajuns la FCSB, sunt niște jucători excelenți. Vă rog mult să-i urmăriți. E bine că ne-am oprit procente, între 30 și 50% dintr-un viitor transfer", spunea acesta, într-un interviu acordat Gazetei.

Robert Ion are acum are şansa de a debuta la echipa mare, aşa cum s-a întâmplat deja cu Paul Szecui, Emanuel Pacionel sau Ianis Stoica.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a șocat, declarând că ar fi vrut ca echipa sa să nu se prezinte la Sibiu, la meciul de Cupă cu FC Hermannstadt! „L-am întrebat pe Argăseală ce se întâmplă dacă nu mergem la meci şi pierdem cu 3-0. Mi-a zis că riscăm să avem probleme, să se spună că desconsiderăm competiţia. În plus, Burleanu e duşmănos şi controlează comisiile de la FRF. Poate ne depuncta, la răutatea pe care o are. Am vrut să mergem cu copiii. Am zis să se ducă să joace. Ştiu că joacă titularii”, a declarat Gigi Becali, citat de gsp.ro.

Instalaţia mobilă de nocturnă închiriată de FC Hermannstadt de la o firmă italiană cu, se spune, 30.000 de euro pentru meciul din sferturile Cupei României cu FCSB a luminat în premieră Stadionul „Municipal” duminică seara, când au fost făcute primele probe.





Pregătirile pentru meciul de la Sibiu, dintre FC Hermannstadt şi vicecampioana FCSB, contând pentru sferturile de finală ale Cupei României, au intrat în linie dreaptă. După ce, săptămâna trecută, au fost ridicate cele patru schele pe care este instalată nocturna şi au fost montate ledurile, duminică seara lumina s-a aprins pentru prima dată pe arena din Parcul Sub Arini în istoria de 91 de ani a acestuia, scrie tribuna.ro.

Probele au continuat şi în cursul zilei de luni, iar marţi seara este de aşteptat ca jucătorii lui Alex Pelici să poată face un antrenament în nocturnă, pentru ca, miercuri, 28 februarie, de la ora 18:30, pe „Municipal” să se desfăşoare jocul dintre echipa sibiană, locul doi în Liga 2, şi „roş-albaştri”.