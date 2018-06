Hoaţele de inimi. 3 zodii de femei cărora niciun bărbat nu le rezistă la verticală

Gemeni



Femeia din zodia Gemeni cucereste usor inimile barbatilor datorita inteligentei sale, a cuvintelor bine alese pe care le foloseste, dar si a frumusetii sale iesita din comun. Are ochii mari si vioi, par bogat si forme foarte bine definite, astfel ca iese foarte usor in evidenta fara sa faca nimic pentru asta. Este devotata si foarte toleranta cu cel caruia ii ofera inima sa. Stie cum sa fie supusa, fara insa a-si incalca principiile bine definite.

Sagetator



Este sarmanta, iar zambetul sau larg, rasul sau puternic determina un val de simpatie din partea barbatilor. Femeia Sagetator este plina de viata, este vesela, fiind o prezenta extrem de placuta. Nu face niciun efort pentru a cuceri barbatii, insa acestia se lasa usor sedusi de farmecul ei. Iar nativei ii place la nebunie faptul ca face e inconjurata de admiratori. Din fericire pentru victimele sale, femeia aceasta are darul de a fi o sotie buna si o amanta perfecta, astfel ca alesul sau va fi fericit.



Scorpion



Barbatul care nu a fost cucerit vreodata de o femeie Scorpion poate spune ca nu stie nimic despre viata adevarata. Aceasta femeie fascinanta pare supusa la prima vedere, fapt care ii atrage ca un magnet pe reprezentantii de sex opus. In realitate, ea adora aventura si transforma fiecare partida de amor intr-una de neuitat. Efectiv, niciun barbat nu ii poate rezista farmecului pe care il emana. Stie exact ce isi doresc si are grija sa-i duca toate fanteziile la indeplinire.v