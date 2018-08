Horaţiu Malaele, ÎN DOLIU. Mama actorului a murit. "O femeie de la care am învăţat şi moştenit foarte multe" FOTO

Horațiu Mălăele este în doliu, scrie gorj-domino.ro. Mama actorului, care locuia singură la Tg-Jiu, a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, când Mălăele se afla în străinătate. Horaţiu Mălăele a postat pe contul său de socializare o imagine, pe care a scris un mesaj emoționant.

"Doamne, ai știre și de mama mea, plecată în zorii zilei la cele veșnice", a scris actorul pe reţeaua de socializare.

Actorul s-a întors de urgență în țară pentru a o înmormânta pe cea care i-a dat viaţă.

Despre copilarie, parinti, rude, locurile in care a trait, marele actor isi aduce aminte mereu cu drag, scrie stirilekanald.ro.

„Imi amintesc de casa de la tara, casa tatalui meu, casa Tehomirului meu, ce-si tragea numele de la un copil de-al lui Basarab ingropat in picioare, dupa cum spunea neica Ionel, ruda noastra maiestuoasa din Capitala. Tehomirul meu cald si nostalgic, cu oameni saraci, dar gospodari, guralivi si betivi. Olteni adevarati... si nimeni nu se compara cu mosu´ Lica, tata lu´ tata, cel care ne spunea povesti caraghioase, numai de el stiute, rupte din noaptea ce-i furase prematur vederea, iar noi ne tavaleam pe jos de ras printre porcii lui colorati care mergeau pe biciclete. Iar mama Domnica, mama lu´ tata, ne spala in copaie cu lesie ca pe camasi, in timp ce mama Nicu, mama lu´ mama, era calda si blanda ca un cozonac oltenesc. si mi-l aduc aminte ca si acum pe mosu´ Hoara, tata lu´ mama, inalt si umflat in piept, chiaburul satului, care nu s-a dat cu comunistii «d-al dracu´», indurand umilinta de a merge 11 km la o fabrica, unde era portar... si mancam colaci sfintiti, caltabosi, sugiuc, turta dulce si mai ales inghetata colorata de la tigani. Copilaria... cadoul pe care ni-l face viata pentru ce vom avea de indurat"., spunea marele actor intr-un interviu mai vechi.