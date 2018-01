Horia Georgescu, judecat în dosarul ANRP: "Am fost arestat abuziv"

Într-o postare pe Facebook, Horia Georgescu afirmă că prejudiciul comunicat mediatic şi constatat de specialişti ai DNA în anul 2015, în dosarul ANRP, estimat la 80 milioane euro, nu a fost confirmat de experţii desemnaţi de instanţă să facă expertiza tehnică.

„Astăzi, după aproape trei ani, s-a finalizat prima fază a procesului penal în care am fost acuzat de DNA pentru abuz în serviciu, deoarece am votat rapoarte de evaluare supraevaluate, care nu respectau Standardele Internaţionale de Evaluare, deşi acestea fuseseră întocmite de experţi autorizaţi. Prejudiciul comunicat mediatic şi constatat de specialişti ai DNA în anul 2015 a fost estimat la 80 milioane euro. Am fost arestat preventiv timp de patru luni în mod abuziv şi nejustificat. Astăzi, 16 Ianuarie 2018, odată cu finalizarea cercetării judecătoreşti, suntem în faţa următoarei situaţii de fapt: - Comisia de experţi numită şi selectată exclusiv de către instanţă, având cea mai înaltă calificare profesională recunoscută naţional şi internaţional, a constatat că nu există niciun prejudiciu, că preţul stabilit de experţii evaluatori a fost unul corect şi că metoda de evaluare folosită este conformă şi pertinentă în raport cu Standardele Internaţionale de Evaluare. Aceeaşi comisie de experţi numită de instanţă, verificând rapoartele întocmite de către specialiştii DNA prin care aceştia "găsiseră" un prejudiciu , a concluzionat că raportele sunt inacceptabile, cu credibilitate zero şi că s-au folosit date eronate , inexacte şi incomplete. - Din dezbateri , declaraţii şi înscrisuri ,a reieşit,fără echivoc, faptul ca nu aveam atribuţii în a cenzura un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator (singura persoană prevăzută de lege să stabilească valoarea unui bun) decât în situaţia în care funcţionarii cu atribuţii în fişa postului din cadrul ANRP semnalau nereguli. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată cât timp am fost membru al Comisiei. - Niciunul din cei peste 40 de martori audiaţi nu a declarat că am încălcat vreo dispoziţie legală sau ca am acţionat cu interes pentru a favoriza persoane pe care nu le-am cunoscut niciodată. - Experţii numiţi de instanţă spun că nu există prejudiciu, probele dovedesc că am respectat legea. Aştept ca judecătorul să îmi facă dreptate", a scris pe Facebook Horia Georgescu.

Judecat pentru abuz în serviciu DNA l-a trimis în judecată pe Horia Georgescu pe 9 aprilie 2015 în stare de arest preventiv pentru săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave. Acestea au fost comise în calitate de fost membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din ANRP. Prejudiciul estimat de DNA în acest dosar este de peste 84,5 milioane euro. În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată Cătălin Theodor Nicolescu (în arest preventiv), fost vicepreşedinte al ANRP, şi Marko Attila-Gabor (arestat în lipsă), fost secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului — Departamentul pentru relaţii interetnice la data faptelor, potrivit adevarul.