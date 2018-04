HOROSCOP 10 APRILIE 2018: Zodii cu capsa pusă după sărbători. Previziunile zilei de marţi

HOROSCOP BERBEC

Iubirea te transforma, te face mai bun, te stimuleaza sa evoluezi in permanenta pentru a ajunge la perfectiune. Altfel te comporti cu jumatatea ta cand stii ca te iubeste asa cum esti, si vrei sa te descopere si mai mult, si mai profund, si din alte puncte de vedere.

Azi scoti la iveala o latura a personalitatii tale pe care cel drag nu a remarcat-o inainte. E rezultatul unui indelungat proces de transformare personala, la care chiar el si-a lasat amprenta. Datorita lui, esti alt om acum, dupa cateva luni sau cativa ani de relatie, si simti nevoia sa-i arati partenerului ca el e direct responsabil de ceea ce ai devenit tu in timp.

HOROSCOP TAUR

Relatia cu autoritatile sau cu sefii se desfasoara pe teren minat si incerci sa te porti cu manusi ca nu cumva sa declansezi vreo furtuna. Dai numai peste oameni cu capsa pusa care ori te cearta de la orice, ori iti strica tie toate planurile doar pentru ca ii prinzi intr-o pasa proasta.

Alege cu grija tonul, imprejurarea, stilul de abordare al acestor persoane, daca ai de a face cu ele, ca nu cumva sa le deranjezi cu ceva. Nici nu stii cum te trimit la plimbare cu problemele nerezolvate doar pentru ca sunt ei iritati si stresati. Fii ferm pe pozitie si nu te lasa intimidat, dar pastreaza dialogul pe teren pasnic.

HOROSCOP GEMENI

O vorba necontrolata din partea unui coleg te lasa fara replica. Nu te asteptai deloc la asemenea reactie agresiva din partea sa, dar poate era necesara, pentru ca te poate trezi brusc la realitate. Asteapta-te la critici, la avertismente sau dispute aprinse, dar care nu contin nimic negativ in ele.

Nu-ti vrea nimeni raul prin astfel de comentarii, ci vor sa te zguduie un pic, pentru ca doar asa iei taurul de coarne si treci la fapte.

Nu-l privi cu ura sau cu teama pe cel care ridica azi tonul la tine, pentru ca intr-o zi ii vei fi recunoscator ca a fost sincer cu tine si ti-a spus adevarul in fata. A te trata cu menajamente nu e in beneficiul tau, deci mai buna e o operatie fara anestezie.

HOROSCOP RAC

Privesti la grupul din fata ta cu un dram de tristete, de parca nu ti-ai gasi si tu locul printre acei oameni. Ei sunt, toti, uniti in jurul unui scop comun sau al unei idei in care cred cu totii, dar tu esti exclus din acest spatiu,

Ori pentru ca tu preferi sa faci opinie separata, pentru ca nu esti in asentimentul lor, ori pentru ca ai o senzatie de inadaptare, de inferioritate, sau chiar mania persecutiei, avand impresia ca te dau afara din mediul lor.

Exagerezi: nimeni nu are criterii de selectie atat de exclusiviste, deci tu esti cel care trebuie sa se integreze, nu sa astepti ca ei sa se coboare la nivelul tau. Ei te-ar primi cu bratele deschise daca ti-ai arata dorinta de a face parte din acel grup.

HOROSCOP LEU

Se presupune ca ai invatat destul de la viata ca sa stii acum ce ai de facut. Esti in fata unui nou inceput fata de care, acum ceva vreme, aveai unele rezerve sau temeri, dar intre timp ai mai acumulat ceva experienta si informatii utile ca sa stii mult mai bine incotro sa mergi.

Porneste acum cu incredere si entuziasm, pentru ca pasii urmatori vor veni pe parcurs. Nu trebuie sa ai toata planificarea in fata ochilor de la start pana la finish, ci totul ti se va revela pas cu pas, etapa cu etapa, pana la tinta finala.

HOROSCOP FECIOARA

Te afli intr-o companie cam rigida, printre oameni autoritari care vor sa detina controlul in toate. E greu sa te supui unor rigori atat de severe, sa respecti orbeste date fixe, termene clare, restrictii si interdictii atat de dure, dar nu prea te poti opune.

Ceilalti sunt mai puternici decat tine si o eventuala rebeliune din partea ta se poate solda chiar si cu sanctiuni, de aceea cel mai bine e sa taci si sa suporti acest val cam sumbru.

Exista cineva mai presus de tine si de oricine care are acest drept: de a se folosi de pozitia si puterea sa, deci lasa-i sa-si exercite prerogativele iar tu te supui ca simplu executant. Nu uita: capul plecat sabia nu-l taie!

HOROSCOP BALANTA

Energia pe care o investesti intr-o activitate epuizanta te va ajuta sa ajungi repede la rezultatele scontate. Chiar daca tu esti adeptul actiunilor lente, pe indelete, cu termene de lunga durata, de data aceasta ti s-ar cere totusi un efort sustinut rapid, pe loc, in termen scurt.

Incearca sa-ti aduni fortele in acest sens si sa-ti canalizezi toata atentia asuprea lui, pentru ca rezultatele vor aparea foarte repede. Trebuie sa pui accent pe spontaneitate, promptitudine, viteza de lucru, pentru ca e totusi o situatia care se cere rezolvata repede. Ieri daca s-ar putea, deci nu mai ai timpul necesar de care ai avea nevoie.

HOROSCOP SCORPION

Iti place sa petreci mai mult timp acasa, facand acele lucruri care iti inspira liniste si pace. Nu te-ar deranja absolut deloc sa stai cateva ore prin bucatarie incercand retete noi sau dereticand prin casa, pentru ca esti incantat de atmosfera domestica ce s-a instalat in familie.

Nicaieri nu te simti mai bine ca acasa, de aceea vei refuza orice invitatie care te-ar putea tine departe de familie. Stai de vorba cu cei dragi despre eventualele reparatii sau modificari pe care trebuie sa le faceti prin locuinta si primesti aprobari entuziaste.

HOROSCOP SAGETATOR

Lasa cuvintele aspre care-ti stau pe varful limbii pentru altadata, pentru ca azi ai avea mai mult succes daca ai apela la tot arsenalul de cuvinte frumoase si aprecieri. Pune-te in pielea celuilalt: la ce ai avea o reactie mai buna? La o nota proasta si o mustrare sau la un stimulent prin care ti se recunoaste valoarea?

Sigur, raspunsul e simplu, deci fa si tu la fel cu cei pe care-i intalnesti. Chiar daca o critica ar fi justificata in acest moment, o poti transmite si cu un ton mult mai placut, ambalat intr-o gluma si un zambet. Ce tie nu-ti place altuia nu face!

HOROSCOP CAPRICORN

E nevoie de o decizie prin care dai dovada de flexibilitate si capacitate de a te schimba atunci cand situatia o cere.

A ramane captiv intr-o zona in care nimic nu se mai misca nu e in avantajul tau, ca atare profita de fiecare ocazie care iti deschide o directie noua, de fiecare intalnire care aduce o informatie utila, pentru ca din toate aceste noutati cotidiene se poate ivi o cale complet diferita care sa te satisfaca pe deplin.

Fii, deci, gata sa te schimbi sau sa schimbi ceva in preajma ta, ca sa te eliberezi de credintele vechi si a merge inainte. Ca sa faci lumea mai buna trebuie sa incepi mai intai cu tine!

HOROSCOP VARSATOR

Esti un profesor apreciat in ochii altora care abia acum fac primii pasi intr-un domeniu in care tu ai reusit. Esti un exemplu demn de urmat, ca atare trebuie sa impartasesti invataturile tale pentru ca ai alaturi adepti care stau cu urechile palnie la ce ai tu de spus.

Nu o faci nici cu emfaza, nici cu superioritate, ci cu modestia ta caracteristica, deoarece esti de parere ca informatia trebuie sa circule, sa treaca de la un om la altul. Si tu ai invatat de la altii si acum e randul tau sa transmiti mai departe ce stii.

HOROSCOP PESTI

Nu trebuie sa excluzi pe cineva din grupul tau de prieteni doar pentru ca nu crezi in principiile sale de viata. Toti sunteti diferiti, in felul vostru, dar oamenii pot convietui perfect si asa, in unicitatea si originalitatea lor. Si tu esti mai altfel, deci cum te-ai simti daca cineva te-ar ignora doar pentru ca nu ai alte principii dupa care te ghidezi?

Exista domenii care nu de discuta, pentru ca pot naste neintelegeri, cum ar fi convingerile religioase, politice, situatia materiala, preferintele culturale. Mai bine nu aduci vorba despre ele, ci cauti subiecte comune cu ei, chiar si banale, dar care nu nasc conflicte inutile.