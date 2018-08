HOROSCOP 10 AUGUST 2018: Se anunţă o zi frumoasă la orizont, ce zodii sunt favorizate vineri

HOROSCOP BERBEC Nu cu ton ridicat si nici cu predici severe ii vei convinge pe cei care nu sunt de acord cu tine sa te asculte, ci numai cu duhul blandetii! Lasa autoritatea deoparte, nu te lasa coplesit de orgolii, ci incearca sa abordezi conflictul de astazi cu maxima toleranta. Fara nervi, fara judecati de valoare sau etichete nemeritate, totul poate reveni usor la o binefacatoare stare de calm, ba chiar ai putea dezamorsa si unele din cele mai acerbe conflicte din jurul tau cu o asemenea atitudine. Ramai calm si amabil, n-are ce sa strice!

HOROSCOP TAUR Esti tras in prea multe parti si, cand incerci sa multumesti atatea planuri simultan, risti sa scapi din vedere detalii importante si sa generezi gafe. Chiar daca vei incerca sa scapi de efectele propriilor neglijente cu un dram de umor, totusi va veni un moment cand vei fi coplesit de atatea chestiuni pe cap si vei incepe sa uiti, sa gresesti, sa sari peste aspecte importante. Ar fi mai bine sa alegi, din toate cate ai pe lista de urgente, un singur plan asupra caruia sa te concentrezi, dar probabil sefii si colaboratorii iti arunca prea multe pe umeri si nu-i poti refuza, ceea ce te obliga sa iei mai mult decat poti duce.

HOROSCOP GEMENI Ai avea doua cai de evolutie intr-un proiect la care iti aduci contributia, dar nu poti merge pe ambele simultan, ca atare este vremea unei alegeri dificile. Amandoua au si avantaje si dezavantaje, ca atare cantareste-le cu mare atentie, fara a lasa emotia sa decida in locul ratiunii. Vei alege varianta optima pentru tine, dar nu o vei pune in aplicare decat atunci cand vei fi sigur ca detii toate mijloacele si informatiile de a transforma o idee intr-o reusita. Pana atunci studiezi, analizezi, muncesti, ca sa fii sigur ca e calea cea buna!

HOROSCOP RAC Esti plin de energie la serviciu, poate datorita unui stimulent care te determina sa dai tot ce ai mai bun din tine. Cu asemenea motor la turatie maxima, toate ar trebui sa mearga ca pe roate, pentru ca ai convingerea ca tot ce faci e de succes. Ar fi bine sa pornesti ceva nou astazi, pentru ca detii toate resursele pozitive pentru a duce la capat repede si bine acest nou proiect. Ziua e potrivita initiativelor indraznete, tintind cat mai sus. Mai mult decat atat: sunt mari sanse sa faci un pas inainte in cariera, o ocazie rara de promovare, de avansare profesionala sau de atingere a unui apogeu mult visat. Tinteste sus, pentru ca poti!

HOROSCOP LEU Discuta cu ceilalti despre planurile tale pentru ca, momentan, nu detii toate informatiile pentru a le pune in aplicare. Va aparea cineva cu mai multa experienta care iti va transmite exact pontul de care aveai nevoie. Nu e o rusine sa recunosti ca nu stii ce e de facut in anumite situatii, deci cere sfaturi, cere ajutor, intreaba in stanga si-n dreapta pana dai de omul potrivit care detine cheia la intrebarea ta cea mai dificila. Din relatia cu ceilalti ai multe de invatat iar ceea ce urmeaza sa descoperi, va deveni mai apoi sursa de intelepciune si pentru altii, pentru ca vei transmite si tu, mai departe, ceea ce afli acum.

HOROSCOP FECIOARA Linisteste-te in cursa ta nebuna spre marile scopuri, pentru ca nu acesta e ritmul care se potriveste procesului spre care ai pornit! E nevoie de o abordare calma, tihnita, lenta a acestei probleme, deci nu pretinde rezultate imediate. Aminteste-ti de cheia tuturor lucrurilor – rabdare – si ai sa vezi ca bine se aseaza toate! Esti in miezul unei actiuni, a inceput de ceva vreme si inca mai dureaza ceva vreme, dar important acum nu e nivelul pe care te afli si cat mai ai pana la capat, ci faptul ca totul evolueaza conform planurilor. Continua sa investesti resursele tale pozitive in acest proiect, constient ca nu se cladeste repede, ca esti inca pe drum, dar important e ca esti pe calea cea buna!

HOROSCOP BALANTA Vestea care ajunge azi la tine te cam intristeaza, deoarece are la baza un neadevar. Cineva are de suferit de pe urma unei decizii defavorabile venite de sus, poate chiar cu tenta oficiala, si suferi alaturi de cel infrant de un verdict. Nu sta in puterea ta sa-l ajuti sa indrepte lucrurile, ci ajunge doar sa-i ridici moralul ca sa depaseasca socul initial. Uneori, justitia nu e chiar atat de justa cum ar trebui sa fie, ci se mai castiga victorii si pe suferinta altora, si e normal sa fii revoltat alaturi de cel care are astazi de pierdut din pricina altora nu la fel de corecti.

HOROSCOP SCORPION Prea te lasi influentat de atmosfera sumbra din jurul tau, daca ai nimerit printre oameni singuri, bolnavi, cu probleme. Dar nu: tu nu te alaturi suferintei lor, nu aceasta e atitudinea potrivita pentru tine! Tocmai de aceea ai aparut tu in calea lor, pentru a le oferi caldura, incredere, sustinere, pentru a le ridica moralul si ai sa vezi ce usor ii scoti si pe ei din depresie. Fii alaturi de ei, deschide-ti inima, bratele si urechea catre ei, pentru ca asa vor vedea ca nu sunt singuri in lupta cu problemele. Un simplu zambet la final sau chiar un suspin adanc dupa discutia cu tine vor fi un semn ca ti-ai atins scopul: acela de a-i ajuta sa se elibereze de povara pe care o au pe suflet.

HOROSCOP SAGETATOR Ce zi frumoasa se anunta la orizont, in care bucuria, buna dispozitie, distractia vor fi la ele acasa. Inconjoara-te de oameni veseli si optimisti care te vor atrage in bucuria lor, intr-o actiune colectiva de-a dreptul amuzanta. A lucra intr-o atmosfera atat de destinsa, de luminoasa si, de ce nu, distractiva, va fi in beneficiul rezultatelor finale, pentru ca o gluma buna, un ton jucaus si o relatie tonica de prietenie vor sta la baza unui succes de zile mari de care fiecare va beneficia in felul sau. In asemenea anturaj vesel, e posibil sa fie loc si de gesturi de iubire!

HOROSCOP CAPRICORN Familia te inconjoara cu multa caldura si incredere, pentru ca asteapta de la tine un anumit gest. Trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa dai startul unei actiuni de care vor beneficia toti ai casei, la urma urmei, dar greul deciziei cade pe umerii tai. Totusi, bucuria cu care te privesc ceilalti si stimulentele sincere care vin din partea lor sunt exact sursa de energie pozitiva de care ai nevoie pentru a analiza situatia limpede si corect si, apoi, pentru a lua decizia cea buna, ce va lucra in avantajul tuturor celor dragi. Daca ai vedea din partea lor rezerve, nu ai mai avea acelasi curaj.

HOROSCOP VARSATOR Daca ai nevoie de un sfat avizat, cauta pe cineva cu mai multa experienta de viata, care e acolo sa-ti deschida mintea si inima. Ca e un duhovnic cu care ai o relatie speciala, ca e un parinte care te-a inteles intotdeauna corect, ca e un consilier care te asculta si apoi iti ofera indrumare, norocul tau e ca ai la cine apela chiar si in cele mai tulburi momente. El vede lucrurile dintr-o alta perspectiva, ca atare, daca tu te simti ratacit si nu gasesti calea, cere ajutorul! Daca nu gasesti ajutorul intr-o forma umana, vorbeste direct cu divinul din tine si vei vedea ce repede se risipeste ceata! Nu ezita, deci, sa bati la usa potrivita!

HOROSCOP PESTI Ai norocul sa treci prin spatii aglomerate care, de obicei, te-ar fi deranjat, dar nu si azi, pentru ca acolo ai ocazia de a intalni exact acele persoane de care ai nevoie. Ele iti ofera sfaturile potrivite, solutiile salvatoare, informatiile corecte care vor rezolva o serie de probleme cu care te confrunti in prezent. Nu fugi de lume, intra in contact cu oameni cat mai diferiti, pentru ca aceasta varietate de idei si de opinii se va dovedi a fi raspunsul potrivit la marile tale intrebari existentiale. De la astfel de oameni ai multe de invatat, chiar daca par a fi pareri contradictorii.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com