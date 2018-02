HOROSCOP 11 februarie 2018: Zi plină de tensiuni şi ostilitate, ar fi bine să nu ieşiţi din casă. Previziuni pentru duminică

HOROSCOP BERBEC

Esti dinamizat de o persoana care are incredere in tine si ti-o arata pe fata. Cum sa nu faci tot ce-ti sta in putinta cand citesti in ochii lui ce asteptari imense are de la tine?

Te motiveaza energia lui debordanta, iti da mai mult chef de actiune si, fie ca faci totul de unul singur stimulat de acesta, fie va uniti fortele intr-un sens comun, toate merg ca pe roate si rezultatele incep sa apara.

Singur ti-ar fi fost mai greu, fara sa ai pe cineva alaturi care sa te impinga de la spate, deci profita de incurajarile celui de langa tine care e convins ca esti capabil de o mare reusita.



HOROSCOP TAUR

Te apropii incet de finalul unei activitati care te-a solicitat la maximum din punct de vedere fizic si mental, dar rezultatele bune se prefigureaza la orizont si esti foarte multumit de tine insuti. Ti se citeste pe chip satisfactia, mandria ca ai ajuns aici prin forte proprii, dar mai bine stai un pic sa savurezi reusita inainte de a te apuca de altceva.

E mai bine sa te opresti din avant, sa te bucuri de nivelul pe care l-ai atins, si, pornind de la reusitele deja acumulate, sa stabilesti noile teluri.



HOROSCOP GEMENI

Motivele de nemultumire cu care te confrunti azi nu merita atata atentie cat le acorzi tu. Esti doar influentat de anturaj, unde se vorbeste numai de lipsuri, necazuri, probleme, aspecte de zi cu zi de care oricum nu poti scapa, dar pe care le faci sa para mai mari decat sunt.

In jurul tau sunt zeci de alte motive, poate banale, care ar merita scoase in evidenta, care arata ca, in ciuda atator nemultumiri, exista si atatea alte motive de satisfactie.

Poti gasi bucurie chiar si in cel mai banal gest de la cineva pe strada, de la cea mai neinsemnata veste, deci nu-i lasa pe ceilalti sa te impovareze cu marile griji ale omenirii! Mai bine iesi cat mai repede din acele medii in care planeaza tristetea.

HOROSCOP RAC

Nu pune la suflet ironiile si replicile acide indreptate azi spre tine. Le faci tu sa para mai grave decat sunt, pentru ca cei care ti se adreseaza azi incearca, de fapt, sa fie amuzanti, sa te atinga prieteneste, pentru a te motiva mai mult.

Nu privi aceste replici jucause ca pe un atac la persoana, pentru ca nu are nimeni asemenea intentii, ci pur si simplu unii nu prea stiu sa-si adapteze tonul ca ceea ce spun sa sune intr-adevar a gluma. Intoarce-le si tu vorbele cu aceeasi moneda, pentru ca nu e indicat sa ripostezi agresiv la o banala poanta ce se dorea a fi simpatica, doar.

HOROSCOP LEU

Trebuie sa iti controlezi tonul si agresivitatea verbala, pentru ca atitudinea ta poate rani profund pe unele persoane care nu sunt in cele mai bune toane. Si asa au atatea pe cap, mai apari si tu cu reprosuri si mici rautati pe care le vor transforma intr-un dezastru.

Poti face mult rau prin gesturi sau cuvinte, tocmai de aceea trebuie sa fii extrem de prudent in declaratii si afirmatii, ca sa le spui doar fata de persoanele care le pot tolera sau care nu le vor interpreta gresit.

HOROSCOP FECIOARA

Nimic interesant in program astazi, ca atare poti profita de o zi libera pentru a lenevi in voie pe langa casa.

Ori esti foarte obosit si nu gasesti in tine forta de a face nimic care sa te solicite fizic, ori esti foarte plictisit si nu gasesti nimic deosebit de facut, deci ziua pare a fi complet pierduta pe lucruri banale, marunte, neimportante pentru o fire creativa ca tine.

Esti influentat poate de cineva din anturaj care prefera comoditatea duminicala decat orice activitate, oricat de mica, ce ar mai putea anima un pic atmosfera.



HOROSCOP BALANTA

Ai grija la tonul pe care il folosesti azi in discutiile tale, poate mai ales cele care graviteaza in jurul principii in care crezi sau a unor informatii contradictorii. Esti cam nervos si ai putea spune lucruri prea agresive, pe care mai tarziu nu vei sti cum sa le repari.

O vorba aruncata in vant la nervi sau o critica mult prea dura ar pitea cauza cuiva o mare suferinta si, daca mai lasi si orgoliul sa te domine, nu vei sti nici sa-ti ceri scuze, nici sa retragi cele spuse. Vorbeste calm, diplomat, cu grija, ca sa nu strici o relatie intr-un moment de impulsivitate maxima.



HOROSCOP SCORPION

Nu te simti bine in societate, astazi, de parca ai nimeri intr-un mediu agitat, in care planeaza tensiunea si ostilitatea.

Disputele pot fi aprige pe unde treci, fara a avea, de fapt, vreo contributie la nervii descatusati de ceilalti, ca atare cel mai bine ar fi sa nu te bagi, sa eviti locurile in care simti ca ceva nu e in regula, altfel esti prins la mijloc in razboiul unor oameni care au ceva de impartit, dar care nu are nicio legatura cu tine.

Nu incerca nici s-o faci pe arbitrul intre taberele aflate in conflict, pentru ca s-ar putea sa isi elibereze nervii pe tine.



HOROSCOP SAGETATOR

Nu te grabi sa treci repede peste un nivel foarte bun la care ai ajuns prin eforturi sustinute. Deja vrei sa treci la etapa urmatoare, fara sa savurezi succesul actual. Ceilalti vor sti sa extraga din acest moment tot ce e mai bun cat mai mult timp posibil, dar tu te folosesti de acest nivel doar pentru a te propulsa spre scopurile urmatoare.

Dupa ce se va termina actuala etapa, vei privi inapoi si aproape ca nici nu iti vei mai aminti emotiile placute de acum, ca atare ia si tu o pauza, alaturi de ceilalti, pentru a descoperi gustul dulce al momentul de fata.

HOROSCOP CAPRICORN

De dragul prietenilor faci de multe ori concesii si la fel esti nevoit sa faci si azi daca nu vrei sa-l pierzi pe cel de langa tine. Desi ai si tu orgoliul tau si nu suporti sa fie calcat in picioare, esti totusi nevoit sa lasi garda jos azi si sa-l lasi pe celalalt sa invinga.

Nu e nicio competitie intre voi, dar ajungeti intr-un punct in care nimeni nu vrea sa cedeze si sa-i dea celuilalt dreptate, ca atare, vrei, nu vrei, fii tu cel care renunta la mandrie. Daca te tii si tu tare pe pozitie iar celalalt nu vrea nici el sa indulceasca tonul, situatia poate denatura spre o despartire pe care amandoi o veti regreta.



HOROSCOP VARSATOR

Ce zi superba la orizont! Numai cu evenimente frumoase, numai cu vesti bune si momente pline de romantism! Daca ai dedica aceasta zi in totalitate iubirii, ai fi cel mai fericit, pentru ca iti incarci bateriile de energie si inima de sentimente puternice, de trairi deosebite de care nu ai parte oricand!

Bucura-te de fiecare moment oferit de cei care te iubesc sincer si fii alaturi de ei cu toata fiinta! Ori partenerul de suflet, ori copiii sunt sursa de energie vie si, alaturi de ei sau pentru ei, esti capabil de orice.

HOROSCOP PESTI

Un prieten bun stie cand ai nevoie de ajutor si va interveni in favoarea ta chiar si fara a-i cere sprijinul. Azi poti descoperi cine tine la tine cu adevarat, pentru ca vei primi sfaturi bine documentate si argumentate de la un om inteligent care chiar iti vrea binele.

Trebuie sa tii cont de parerile acestuia si eventual sa-i ceri si mai multe informatii suplimentare, pentru ca te poti baza intru totul pe ceea ce iti transmite. Si tu ai face la fel daca ti-ar cere ajutorul.