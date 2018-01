HOROSCOP 11 ianuarie 2018: Zi confuză pentru multe zodii, pentru cine iese soarele. Previziuni complete

HOROSCOP BERBEC

Visezi la o schimbare majora in viata ta, dar parca ti-e frica sa pornesti fara o analiza anterioara sau fara niste cunostinte solide in acest sens.

Ai avea mare nevoie de un sfat de la cineva care a trecut prin situatii similare si te-ar putea indruma sau de la o persoana a carei profesie e aceea de a asculta si a da sfaturi, cum ar fi un consilier, un profesor, un duhovnic, persoane care iti inteleg nevoia de schimbare si te-ar putea insoti macar pe parcursul primilor pasi spre noua directie.

Visul tau creste cu fiecare sfat sau informatie care vine de la persoana autorizata.



HOROSCOP TAUR

Daca iti lipseste rabdarea pentru a ajunge, pas cu pas, la un mare scop, invata aceasta lectie de la altii mai in varsta pe care ii ai in preajma. Nici ei, poate, n-au avut candva rabdarea de acum, dar si-au educat-o in timp, si-au organizat foarte bine activitatea iar acum au atins un nivel demn de lauda.

Ai suficiente exemple alaturi de tine si poti folosi retetele lor de succes, pentru ca si-au creat si ei strategii pe termen lung care au dat rezultate. Fa ca ei, urmeaza-le sfaturile si apoi accepta ca timpul nu trece asa cum vrei tu, ci cum vrea el. Accepta-l asa cum e!

HOROSCOP GEMENI

E un adevarat razboi intre minte si suflet, azi, incat nu stii cine va iesi invingator in cele din urma. Tu esti oricum o fire care trece totul prin prisma ratiunii, dar de data aceasta, la problema cu care te confrunti, parca mintea iti cam joaca feste si inima poate extrage mult mai usor o concluzie.

Lasa deci inima sa analizeze situatia, vezi ce simti, nu ce gandesti, pentru ca e o combinatie perfecta de intuitie, emotii si presimtiri, care te vor ajuta in intelegerea justa a situatiei de fata. Nu te crampona de o idee, cand ai un feeling interior mult mai sonor ce vrea intaietate.

HOROSCOP RAC

Ceva iti lipseste, probabil scanteia de pornire spre un nou sens, si tot astepti de undeva minunea. Ai noroc, apare in calea ta o persoana care are exact acest rol pentru tine: de a te motiva, de a te aprinde, de a-ti inspira curajul de a da startul acum, fara sa mai amani atata.

Urmandu-i exemplu sau lasandu-te impins de la spate de incurajarile lui, totul va porni foarte bine, incat nici tie nu-ti vine a crede ce bine evolueaza totul.

E o lectie buna pentru tine ca exact atunci cand esti la pamant, cand nu ai chef sau vlaga in tine, te poti conecta la sursa de energie a altor persoane mai extuziasmate si mai toncie care te pot molipsi si pe tine.

HOROSCOP LEU

Esti pus in fata unei situatii noi, care e cam greu de inteles si de acceptat, pentru ca e cu totul altceva decat te asteptai, ceva care nu prea e conform cu viziunea ta asupra acelor lucruri.

Nu are rost sa te lupti impotriva noii viziuni, ci doar sa stai putin sa vezi ce se intampla mai departe, deci nu refuza din start ceva care nu pare sa coincida cu starea ta actuala. Dupa ce vei lasa emosia sa se mai clarifice, poate vei descoperi ca ai si tu anumite afinitati legate de acea stare de lucruri si o vei adopta cu toata inima.

Nimic nu trebuie respins doar pentru ca e diferit cu sablonul asteptarilor tale, ci trebuie doar sa descoperi ce sentimente iti creeaza.

HOROSCOP FECIOARA

Nu poti intelege o problema, poate pentru ca inca n-ai ajuns la un nivel maxim de informatii care sa clarifice totul in mintea ta.

Momentan esti confuz, in ceata, blocat, astepti explicatii si detalii suplimentare, de aceea stai cu urechile palnie la tot ce vine catre tine, deoarece ai alaturi niste persoane care stiu mai bine care e situatia si te-ar putea lamuri si pe tine.

Din argumentele lor, alaturandu-te lor, ai putea afla o multime de detalii ajutatoare care sa te faca mai apoi sa spui: aha! Asculta-i deci cu luare aminte pe cei mai experimentati sau doar mai informati, care au multe sa-ti transmita, spre limpezirea situatiei initiale.



HOROSCOP BALANTA

Nu poti fi de acord cu o serie de conditii pe care altii ti le propun cu superioritatem, ca pe niste ordine.

Sunt aspecte pe care le consideri concesii mult prea mari ca sa le poti trece cu vederea, dar daca te gandesti mai bine, poate dupa o noapte intreaga de griji si zbucium, ajungi la concluzia ca reprezinta acel sacrificiu pe care trebuie si merita sa-l faci in situatia de fata, fara de care nu poti trece la etapa urmatoare.

Oricat de greu ti-ar fi sa accepti, vei bate palma cu cel care propune tot felul de solutii defavorabile tie. E o solutie de moment, care intr-o zi isi va arata efectele benefice, deci nu o respinge din start pentru ca nu e conform principiilor tale morale. Mai gandeste-te!

HOROSCOP SCORPION

Nu sta sa plangi de unul singur, coplesit de o suferinta pe care nu o meriti. Mai bine asculta de sfaturile cuiva drag care iti este alaturi cu adevarat si vrea sa te ajute. A trecut si el prin situatii similare si te intelege cel mai bine, plus ca nu suporta sa te vada trist, posomorat, retras, suparat.

El are la indemna o solutie sau macar o alternativa de a te scoate din acea stare de depresie, ca atare lasa-l sa te ajute. Nu te incapatana ca e doar problema ta si nimeni nu intelege ce simti, pentru ca acea persoana chiar are pentru tine ceva bun de oferit.

Nu inseamna ca-ti rezolva el problema, dar macar e un balsam pentru suflet, o ureche de ascultat, un umar de plans, ca sa te simti ceva mai bine.

HOROSCOP SAGETATOR

Chiar daca ai niste bani la dispozitie, poate in cantitati mai mari decat de obicei, ar fi bine sa rezisti ispitei de a-i si cheltui deja, pentru ca vei avea nevoie de ei pentru alte scopuri, poate mult mai importante in acest moment.

E frustrant sa te uiti la atatia bani gramada si sa stii ca-i dai pentru un scop care nu e pe sablonul dorintelor tale actuale – cat ai vrea sa-ti cumperi ceva pentru tine! – dar mai sunt niste datorii sau obligatii acolo, in urma, care asteapta sa te ocupi de ele, iar acei bani, asa multi cum sunt ei, ar putea acoperi de minune acel gol.

Planga ca-i dai, dar te bucuri ca ai scapat de restante.



HOROSCOP CAPRICORN

Daca vezi ca atmosfera se tensioneaza pe unde treci, mult mai bine ar fi sa parasesti campul de lupta inainte de a simti animozitatile indreptate si asupra ta.

Poate nu tu esti sursa nervilor sau a agitatiei prin acele spatii cu care ai contacte, ci pici, nevinovat, la mijloc in razboiul altora, tocmai de aceea, cand simti deja un aer neplacut, iesi de acolo imediat si fugi unde vezi cu ochii.

Ca e vorba de un conflict acasa sau la serviciu, cel mai bine e sa pleci din acel loc cat mai repede. Nu te gandi ce lasi in urma, ci doar ca ai scapat tu de energii negative.



HOROSCOP VARSATOR

Esti cam trist, imaovarat, desti nu e genul tau sa lasi sa se vada problemele pe care le ai. Cat timp stai blocat in acea zona sumbra, fara sa te agati de ceva care sa te readuca la normal, greu de crezut ca se va vedea vreun zambet pe fata ta, dar azi ai o solutie la indemana pentru a trece peste acea stare neplacuta: odihna.

Da, stai departe de toate, leneveste in pat, dormi pana mai tarziu sau culca-te devreme, accepta comoditatea si lenea ca pe o modalitate de a-ti reincarca bateriile. Cat timp nu faci nimic care sa-ti consume bruma de energie pe care o mai ai, ai sanse mari sa-ti recapeti puterile, deci… las-o mai moale cu toate!



HOROSCOP PESTI

Nu te crampona de o situatie asupra careia oricum nu ai niciun control. Nu depinde tine, nu ai ce face, tu personal, pentru a o duce intr-o directie sau in alta, ci pare sa fie o situatie in care mai multe persoane au un cuvant de spus. Alatura-te acelui grup care are acelasi interes ca si tine, dar nu incerca sa deturnezi totul spre directia pe care o vrei tu.

Lasa-i pe toti sa-si expuna punctul de vedere, pentru ca problema se va remedia prin intermediul tuturor celor de fata, printr-o solutie colectiva la care fiecare a avut o contributie la un moment dat, printre care, da, si tu, dar nu ca factor principal de decizie.