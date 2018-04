HOROSCOP 12 APRILIE 2018. Banii sunt preocuparea principală, amorul cade în plan secund. Previziunile zilei de joi

HOROSCOP BERBEC

Nu te baza pe presupuneri, pentru ca ele nu sunt sustinute de nimic concret sau valabil. A-ti da cu parerea doar pentru ca asa banuiesti, nu e solutia optima in situatia de fata. Da, din interiorul tau pot veni acum semnale foarte bune care te pot ajuta sa intelegi o situatie foarte corect, dar nu te baza pe presupuneri.

Gandeste-te la evenimente din trecut, la experientele acumulate, la date si cifre deja memorate, pentru ca de acolo, din cele mai adanci unghere ale mintii tale, din inconstient sau subconstient, vin flashuri care te pot ajuta sa exprimi adevarul. Nu-ti incepe frazele cu: banuiesc ca… ci doar cu: stiu ca…

HOROSCOP TAUR

Deschide-ti inima si spune lumii de ce esti tu in stare. Esti abia la inceputul unui proiect important si debordezi de imaginatie, de creativitate, de idei pe care abia astepti sa le pui in aplicare mai repede.

Nimeni nu-ti contesta creativitatea, vii cu idei noi si bune, cu solutii curajoase si pozitive, dar primul lucru pentru a incepe sa le pui in practica e sa le exprimi liber.

Nu te gandi la cei care nu le vor aplauda din prima, nici la criticile sau hopurile absolut firesti de pe parcurs, ci vorbeste deschis si sincer despre ceea ce vrei sa faci. Intr-o zi, toate aceste idei isi vor arata valoarea si urmarile excelente. Nu acum, nu imediat, dar primul pas e sa le emiti in Univers cu incredere!

HOROSCOP GEMENI

Banii sunt preocuparea ta principala, nu pentru ca nu i-ai avea, ci pentru ca a sosit momentul unor decizii majore si nu ai vrea sa gresesti. Esti tentat sa investesti, sa cumperi ceva si consideri ca si momentul e prielnic, si pretul e convenabil, deci ce sa mai astepti?

Poti aduce la zi o serie de plati obligatorii, cum ar fi taxe, impozite, facturi ceva mai mari decat de obicei, dar desi vezi cum se duc banii din portofel sau din cont, macar esti multumit ca ai reusit sa mai scapi de o serie de plati. Te vei simti bine dupa ce vei sterge de pe lista o multime de datorii.

HOROSCOP RAC

Ai atins un nivel satisfacator in care toate par sa se aseze pe un fagas normal. Fa un efort sa pastrezi cat mai mult timp aceasta senzatie si sa duci cu tine sentimentul de liniste care se instaleaza peste tot.

Chiar daca ai putea spune ca aluneci incet spre rutina si nu se mai intampla nimic nou, tu esti un mare iubitor de stabilitate si certitudine, incat nu te deranjeaza absolut deloc daca o vreme nu se mai schimba nimic din peisaj.

Atat timp cat tu detii cheia problemelor altora, nu trebuie s-o tii doar pentru tine, ci fii generos si saritor si arata si altora ce trebuie sa faca.

HOROSCOP LEU

Cu alte ocazii te-ai fi comportat ceva mai lejer decat acum, cand ai mereu impresia ca esti obligat de imprejurari defavorabile sa te misti doar cum ti se spune. Libertatea ta de actiune este mult diminuata de prezenta unor limite sau a unei autoritati superioare care traseaza principalele directii de evolutie.

Nu incerca sa le ignori sau sa nu le iei in serios, pentru ca cel care dicteaza legea, are si puterea de a te sanctiona daca nu i te supui. Nu merge sa scapi cu o gluma de reguli severe si nici de sarcinile care iti revin!

HOROSCOP FECIOARA

Te afli intr-un anturaj marcat de conflicte si neintelegeri, poate din cauza unei competitii care are ca scop final un premiu. Poate e si o motivatie materiala la capat, de aceea intri si tu in aceasta lupta pentru a obtine victoria.

Poti fi printre primii in orice confruntare de idei sau de forte, pentru ca esti bine pregatit si detii o energie de invidiat, cu care ii dai la o parte pe rivalii tai. Nu te temi de conflicte, dimpotriva, gasesti in tine rezerve de ambitie care te propulseaza direct in prima linie. Ai ceva de castigat si nu te lasi pana nu obtii!

HOROSCOP BALANTA

De unde nici nu te astepti, primesti exact solutia de care era nevoie pentru a restabili ordinea corecta a unor lucruri. O consideri o rezolvare justa dupa ce, o vreme, te-ai simtit defavorizat, atacat, criticat pe nedrept. Toate par sa se calmeze in jurul tau si ai din nou motive de multumire.

Traiesti mereu cu speranta ca fiecare primeste ceea ce merita, ca atare raspunsul pe care-l primesti azi de la viata este just, ca rasplata pentru faptele tale. Chiar de-ar fi o sanctiune, nu trebuie sa reactionezi agresiv, ci inseamna ca o meriti si ai ceva de invatat din asta!

HOROSCOP SCORPION

Prea pui la suflet orice gluma proasta sau orice cuvant aruncat aiurea de un prieten care nu-si da seama ce simti. Sunt vorbe fara rost, nici nu ar merita atentia, dar te prind intr-un moment sensibil cand orice fleac te deranjeaza.

Ba chiar ai tendinta de a te considera pe toate u n front personal, cand de fapt nu e altceva decat o banala replica ce se dorea a fi amuzanta. Cum umorul nu prea te caracterizeaza azi, ai tendinta de a reactiona negativ, cu lacrimi, depresie, apatie, izolare, in loc sa-i raspunzi celuilalt cu aceeasi arma!

HOROSCOP SAGETATOR

Cum sa iti duci cu bine sarcinile la final daca nu te poti concentra eficient si vrei rezultate rapide? Aceasta lipsa de rabdare poate genera erori majore in ceea ce ti-ai propus pentru azi, ca atare trateaza obstacolele care se ivesc ca o lectie a rabdarii pentru tine.

Stii si tu ca nu stai tocmai bine la capitolul rabdare, tu care intotdeauna ajungi repede la ce ti-ai propus, incat de data aceasta, cand lucrurile evolueaza atat de lent, devine de-a dreptul suparator pentru unul ca tine. Parca toate stau pe loc sau, mai rau, merg invers decat ai dori tu.

HOROSCOP CAPRICORN

Visezi frumos, vezi viitorul in lumini optimiste si abia astepti ca planurile pe care le cladesti acum doar la nivel teoretic sa devina realitate. Ai convingerea ca totul va iesi exact ca in visele tale si e doar o chestiune de timp pana cand vei ajunge la finalul acestui drum, care pare a fi foarte promitator.

Vei gasi mijloacele care te vor duce direct la tinta, oamenii care vor participa la materializarea visului tau si nu-ti vei pierde nicio clipa increderea ca totul va iesi perfect.

HOROSCOP VARSATOR

Nu pune la suflet glumele care se fac azi pe seama ta, pentru ca nu sunt deloc rautacioase, asa cum ti se par tie, ca atare nu raspunde agresiv la atacurile verbale indreptate spre tine.

Auto-ironia e solutia cea mai buna de a contracara un atac, pentru ca, daca ai aluneca spre nervozitate, mai mult ai strica, deci tine sub control cuvintele dure care-ti vin pe limba.

Fii sigur ca nimeni nu are nimic cu tine si ceilalti glumesc doar asa, ca sa dinamizeze atmosfera. Ce-i drept, nu meriti sa devii tu tinta poantelor lor, dar poti raspunde cu aceeasi moneda!

HOROSCOP PESTI

Nimeresti intr-un mediu in care, altadata, te simteai bine, in largul tau, dar azi planeaza tensiuni care fac foarte dificila comunicarea. Parca ti-ar fi cu totii straini, chiar si oamenii cu care te intelegeai excelent inainte pentru ca lipsesc acele conditii care se cer pentru o conversatie placuta: ascultare reciproca, prietenie sincera, deschidere spre ceilalti.

Acum toti isi urmaresc doar propriile interese, si de aceea nu ai nicio placere sa te aliezi cu acesti oameni, pentru ca nu exista nici urma de compatibilitate. Totul e lipsit e armonie in societate.