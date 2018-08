HOROSCOP 14 AUGUST. Zi importantă pentru două zodii

Horoscop 14 august 2018 BERBEC

Primeşti o veste cu tentă oficială care deschide o etapă nouă în cariera ta. Dacă aşteptai un răspuns important, dacă aveai nevoie de o aprobare sau de un document, azi pot sosi pe o cale legală şi îţi alungă starea de nesiguranţă şi stres care te copleşise.

De acum vei merge pe un drum mult mai sigur, ştii pe ce te bazezi, nu mai experimentezi şi nici nu mai baţi la uşi închise. Te poţi baza întru totul pe actul primit sau pe garanţia sosită ca să îţi clădeşti proiectele de care depind reputaţia, imaginea ta profesională, viitorul!

Horoscop 14 august 2018 TAUR

Atmosfera de la serviciu e cam sumbră, de parcă ai lucra sub presiune, sub tensiune, sub supravegherea deloc prietenoasă a unui superior care pândeşte greşelile oricui. Dacă te simţi cu musca pe căciulă cu ceva, fă tot posibilul să repari acel aspect, pentru că supraveghetorul aspru abia aşteaptă să-ţi descopere punctul sensibil şi să te sancţioneze.

Nu lucrezi cu plăcere într-o atmosferă atât de apăsătoare, şi abia aştepţi să scapi cât mai repede. Vei termina ziua cu un puternic sentiment de vină, de nemulţumire, de eşec, doar din cauza celor care te critică sever.

Horoscop 14 august 2018 GEMENI

Discuţia pe care o ai azi cu ceilalţi membri ai familiei are darul de face lumină asupra unor perspective de care nu erai prea sigur. Acum aveţi cu toţii starea necesară şi timpul potrivit pentru a discuta despre ceea ce urmează să se întâmple şi vă mai clarificaţi aspectele incerte.

De acum înainte vei primi mult mai obiectiv sensul spre care vă îndreptaţi şi veţi fi recunoscători acestei zile care v-a aşezat faţă în faţă cu sinceritate pentru a vă prezenta fiecare intenţiile şi aşteptările. Era nevoie de aceste lămuriri!

Horoscop 14 august 2018 RAC

Joci un rol major în colectivul din care faci parte, pentru că lumea îţi recunoaşte supremaţia în anumite domenii şi aşteaptă de la tine o decizie. Tu vezi lucrurile dintr-un alt unghi decât restul lumii, eşti bine documentat, ai mintea limpede, dar mai ales deţii informaţiile necesare pentru a extrage concluzia potrivită. Ai experienţă bogată în acest sens, deci eşti cel mai în măsură să-şi dea cu părerea.

Mulţi aşteaptă de la tine decizia finală, pentru că toţi sunt convinşi că tu vezi lucrurile clar, matur, raţional, şi vei oferi tuturor cel mai bun sfat! Mulţi au de învăţat din siguranţa de sine de care dai dovadă, din seriozitatea cu care tratezi lucrurile şi maturitatea pe care o inspiri.

Horoscop 14 august 2018 LEU

Nu-ţi place deloc atmosfera acestei zile, care pare să se întunece din ce în ce mai mult. Ai tendinţa de a vedea în jur numai inamici şi obstacole şi, în loc să lupţi cu starea aceasta negativă care te copleşeşte, parcă torni şi mai mult gaz pe foc. Nimereşti într-un mediu ostil în care e şi normal să vezi peste tot numai părţile neplăcute, dar nu cumva exagerezi şi tu cu pesimismul?

Nimic nu e atât de grav pe cât vezi tu, ca atare numai de atitudinea ta depinde să respingi ceea ce nu-ţi convine în jur. Ignoră veştile proaste, inamicii, criticii, răutăcioşii şi invidioşii care stau la pândă şi implică-te cu mai multă pasiune în ceea ce îţi place. Ceea ce nu-ţi face plăcere nici nu există!

