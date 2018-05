HOROSCOP 14 MAI: Nu lăsa iubirea să zburde în voie încotro vrea ea. Previziuni pentru marţi

HOROSCOP BERBEC

Tu detii si conducerea, si controlul unei actiuni foarte indraznete, si iti place grozav aceasta postura! Au libertate totala de decizie si de miscare, si te folosesti din plin de acest avantaj. Cand ai asemenea instrumente puternice la dispozitie, ai curaj sa tintesti sus, cat mai departe, pentru ca drumurile iti sunt deschise spre succes total.

A sosit momentul sa-ti demonstrezi calitatile, atuurile, deci ia taurul de coarne si fa un pas in fata ca sa arati ce stii. Orice competitie in care ai un cuvant de spus, si nu esti un simplu pion pe tabla de sah, te poate avea printre invingatori, deoarece dai dovada de incredere deplina in fortele proprii si faci tot ce poti pentru reusita maxima.

HOROSCOP TAUR

Nu primesti intotdeauna aceleasi semne de afectiune si de simpatie de la cei din jur, chiar daca tu le vorbesti amabil si frumos. Unii vor da replici severe chiar si la cele mai placute gesturi ale tale, dar nu pui la suflet acest comportament. Esti convins ca fiecare are toanele lui si, daca azi se poarta urat, maine sigur isi vor da seama de felul cum te-au tratat si vor repara greseala.

Dai dovada de atata intelegere si toleranta, care ii vor dezarma foarte repede pe cei nervosi si agresivi, deci nu aluneca si tu pe aceeasi panta!

HOROSCOP GEMENI

Fii foarte atent la deciziile cu iz definitiv pe care esti gata sa le iei, pentru ca nu detii toate informatiile necesare pentru a face o alegere buna. Mai devreme sau mai tarziu iti vei da seama ca te-ai bazat pe o informatie gresita sau chiar rau intentionata transmisa de cineva, anume pentru a te face sa ratacesti mai apoi pe cai incorecte.

Verifica de o suta de ori datele, cifrele, detaliile oricarei actiuni, ca nu cumva sa iei de buna o situatie mincinoasa. Ca e vorba de afaceri consistente sau de evolutia unui proiect important, cineva se interpune in treburile tale cu intentii clar negative si te poate face sa gresesti major, deci atentie in ce te bagi!

HOROSCOP RAC

Esti tras in prea multe directii si e normal sa te ajunga si pe tine la un moment dat oboseala, dar nu-ti poti permite inca o pauza. Faci tot posibilul sa te imparti echitabil intre mai multe planuri care cer enorm de la tine, si totul cu pretul epuizarii tale fizice, mentale, psihice. Nu te lasi pana nu duci la indeplinire ce ai inceput si abia dupa aceea te poti gandi la o zi libera, dar totusi gandeste-te la limitele tale.

Nu exagera, nu cere de la tine mai mult decat poti duce, ca sa nu clachezi cand ti-e lumea mai draga. Invata sa stabilesti urgente, prioritati, termene, si sa te ocupi de fiecare separat, nu concomitent!

HOROSCOP LEU

Ai mare grija la cele mai banale tranzactii financiare ale acestei zile, pentru ca planeaza un oarecare pericol peste portofelul tau. Poate nici nu-ti dai seama de riscuri, pentru ca exista o persoana care se ascunde in spatele unei masti false si se preface a-ti fi prieten sau partener cu intentii serioase, dar mai devreme sau mai tarziu vei afla ce intentioneaza si te va deceptiona.

Fii deci mult mai prudent cand vine vorba de cheltuieli si plati sau de contracte care par mult prea frumoase ca sa fie adevarate, pentru ca se ascunde si ceva urat in spatele aparentelor inselatoare.

HOROSCOP FECIOARA

Nu-ti convin conditiile in care lucrezi astazi, dar nu ai incotro: trebuie sa le accepti ca atare. E un compromis pe care trebuie sa-l faci fara regrete, pentru ca ceea ce te asteapta la final merita efortul. Nu ai cum sa fii multumit intotdeauna, nu ai cum sa le ai pe toate exact asa cum le doresti, dar sacrificiile pot fi tolerate din cand in cand daca sunt spre binele tau si spre solutionarea diverselor probleme.

Taci si suporti, nu regreta, nu comenta, ci ai rabdare sa descoperi efectele acestor gesturi de imensa ingaduinta de care dai dovada. Tu oricum esti persoana care accepta cel mai usor sacrificiile, deci meriti laude pentru felul cum suporti totul cu stoicism. Merita, ai sa vezi!

HOROSCOP BALANTA

Treburile casnice te preocupa mai mult, pentru ca azi ai starea necesara de a privi in jur cu mai multa atentie la detalii. Descoperi cu aceasta ocazie ca se cer facute reparatii prin locuinta, ca gradina cere ingrijire, ca nu ai mai facut curatenie de atata vreme, ca educatia copiilor lasa de dorit. Sunt astfel de momente cand descoperi cu alti ochi micile nereguli ale vietii de familie si incepi sa le iei pe toate la puricat pentru a restabili ordinea corecta. Ai neglijat multe in ultima vreme din lipsa de timp, dar incepi sa-ti faci un program riguros pentru a le aduce pe toate pe fagasul norma

HOROSCOP SCORPION

Ai cu ce te lauda, ca atare vorbeste mai mult despre realizarile tale din ultima perioada, pentru ca multa lume le va aprecia sincer! Exista o mare reusita in cariera cu care te poti mandri, ca atare lasa modestia la o parte si discuta mai mult despre tine. Valoarea ta este recunoscuta in urma unui succes de rasunet care merita transmis lumii cu surle si trambite, caci multi te vor privi cu respect si admiratie auzind acestea!

Meriti felicitarile celor din jur. Succesul tocmai repurtat poate deveni punctul de start spre o etapa mult mai buna in viata ta, de acum inainte.

HOROSCOP SAGETATOR

Nici tie nu-ti vine a crede ce evolutie grozava au luat lucrurile! Rareori esti atat de optimist si de pozitiv in fata provocarilor, iar atitudinea aceasta este exact cheia succesului spre o tinta majora spre care te indrepti. Nu spune nicio clipa ca nu se poate atinge, lasa fricile in urma si concentreaza-te numai asupra capatului acestui drum.

Chiar daca nimic nu e usor si nu ti se ofera pe gratis, detii toate resursele pentru ca ceea ce ai in minte acum sa devina realitate foarte curand. Esti sustinut de cei care joaca un rol in reusita finala, nu esti singur in lupta ta, deci bucura-te ca totul merge bine.

HOROSCOP CAPRICORN

Ti se fac propuneri interesante pe care ajunge doar sa le accepti si ele vor evolua spre implinirea lor cu brio. Nu mai esti tu cel temator si timid, ci profiti de sansele care ti se ofera pentru a le transforma in succese palpabile. Nu refuza nimic din ceea ce te invita ceilalti sa faci, sau fii chiar tu initiatorul unor proiecte indraznete. Cineva trebuie sa vina cu ideea pentru ca aceasta sa inainteze spre reusita cea mai inalta.

Tot ce atingi este de succes, deci lasa la o parte binecunoscutele tale slabiciuni si suspiciuni, fara a te gandi atata la ce vine, la piedicile inerente, la pretul pe care-l ai de platit. Acum conteaza doar rezultatele si iti investesti in acest sens toate resursele!

HOROSCOP VARSATOR

Nu scapi deloc de sub control mersul unei situatii si tocmai aceasta capacitate a ta de a pastra echilibrul in toate te va ajuta sa-ti duci la capat cu succes orice misiune. Nu faci nimic care sa se abata de la reguli, nu depasesti masura, nu exagerezi in nicio directie si toata aceasta forta a ta de a stapani situatia in acest mod va duce la rezultate dintre cele mai bune.

E un moment bun sa stai si sa aranjezi lucrurile intr-o forma corecta, normala, echilibrata, pentru ca ziua iti inspira exact acesta calitati: moderatie, simtul masurii, organizare perfecta.

HOROSCOP PESTI

Relatia sentimentala in care esti implicat evolueaza foarte bine, intr-o directie optimista, care te face sa speri la mai mult. Fluturii din stomac nu-ti dau pace, se vede ca esti indragostit si ca iubesti cu adevarat, dar nu uita, totusi, ca iubirea nu e un joc, ci un angajament reciproc in care fiecare detine un anumit rol. Joaca-ti rolul cu seriozitate, cu maturitate, cu implicare, daca vrei rezultatele cele mai bune.

Nu lasa iubirea sa zburde in voie incotro vrea ea, pentru ca ai ajuns la un nivel in care deja vezi roadele eforturilor depuse si probabil suna promitator, dar nu te culca pe laurii victoriei. Lupta mai departe!