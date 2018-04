HOROSCOP 15 APRILIE 2018: Zi bună pentru odihnă şi detaşare, un picnic şi o propunere de nerefuzat pe seară

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Esti foarte energic si cu greu iti poti stapani, in aceste zile, reactiile si emotiile. Elanul de a te implica in treburi diverse iti poate fi obstructionat de oboseala fizica, dar si de cea psihica. De aceea, orienteaza-ti eforturile spre treburi usoare si placute. Evita discutiile contradictorii si spatiile aglomerate. O discutie cu un prieten drag si de incredere iti poate oferi, pe de o parte liniste, veselie, insa pe de alta parte, sfaturi si idei bune.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Sunt zile bune pentru odihna si detasare de forfota cotidiana. Se pot accentua neplaceri ale segmentelor capului si rinichilor. De evitat, pe cat posibil consulatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pentru ca exista riscul unor erori greu de remediat. De mare folos iti sunt odihna, dieta potrivita, somnul si compania celor dragi. Meditatiile in locuri sfinte ti-ar aduce liniste, dar si revelarea unor informatii pretioase.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Finalul acestei saptamani iti aduce in prejma prietenii. Sunt posibile discutii fructuoase pe teme profesionale. Sfaturile sau ideile primite in aceste zile iti vor oferi o viziune noua asupra unui parcurs profesional si de viitor pentru tine. Chiar daca, unele chestiuni discutate iti vor displacea, totusi retine-le, pentru ca in spatele animozitatilor se afla informatii bune si de mare folos in viitorul apropiat.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Dorinta de socializare este la cote mari. Astfel, ti se pot ivi contexte in care sa interpretezi rolul principal, fie in anturajul profesional, fie in cel familial. Fii prudent, intrucat ai tendinta de a respinge tot ce vine din partea celorlalti si mai ales de a intra in conflict cu sefii si autoritatile. Este dificil sa suporti comenzile altora, sa te lasi condus de oricine. De fapt iti doresti sa fii tu propriul tau sef si chiar demonstrezi asta.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Se intrezaresc discutii filozofice, intr-un anturaj deschis spre abordarea vietii din perspective noi. Iti sunt favorizate intalnirile cu persoane erudite, schimbul de informatii si acumularea unor cunostinte noi. Este posibil sa te gandesti si chiar sa demarezi parcurgerea unui program de dezvoltare personala sau profesionala. Senzatia ca iti aduni greu gandurile sau ca te exprimi altfel decat ceilalti este subiectiva si bine este sa treci peste ea.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Sunt zile bune pentru a privi oamenii si evenimentele in care esti implicat, dincolo de aparente. In primul rand se pare ca esti ingrijorat de situatia financiara, respectiv de cheltuielile pe care esti nevoit sa le imparti cu altii. Spiritul tau analitic te poate ajuta sa gasesti solutii viabile la toate asa-zisele probleme materiale cu care te confrunti. Totul este sa ai rabdare, sa lasi ingrijorarea deoparte si sa te orientezi spre prioritati.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Provocarile celorlalti te vor face sa te gandesti serios la a te desprinde de unele relatii, de colaborari vechi sau chiar de partenerul de viata. Tumultul din segmentul partenerial poate rasturna situatii vechi, care si-au epuizat potentialul evolutiv pentru toti cei care au fost implicati in acele situatii. Asculta atent ce au de spus ceilalti, apoi gandeste-te la propriile tale interese si actionează in consecinta.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Finalul acestei sapamani iti aduce treburi de rutina, fie acasa, alaturi de cei dragi, fie la serviciu. Se pare ca ai o mare dorinta de a rezolva acum, tot ce a ramas restant de patru saptamani incoace. Fereste-te de eforuri prelungite, deoarece sanatatea este vulnerabila si ai nevoie de odihna. In mod special, segmentele capului sunt vizate. Se recomanda dieta corespunzatoare constitutiei tale, plimbari in aer liber si somn.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Este rost de distractii si peripetii zilele acestea. Persoana iubita, dar si copiii te solicita mult. Iti sunt favorizate activitatile comune cu cei dragi, dar cele care aduc relaxare si voie buna tuturor. Fii prudent si evita excesele de orice fel. Riscul de a intra in conflict cu ceilalti este mare si numai tu poti gestiona bine orice situatie ivita. Este bine sa ai in vedere si un hobby, care practicat regulat iti aduce informatii si relatii de buna calitate.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Acasa, in familie se anunta multa forfota. Pe de o parte ai spor sa desfasori activitati domestice, insa pe de alta parte, sufletul tau are nevoie de odihna si relaxare alaturi de cei dragi. Antreneaza-i si pe ceilalti in treburile casei, dar cere-le sfaturi si tine cont de parerile lor. Sunt momente bune de a lamuri chestiuni patrimoniale. Char daca izul conflictului este prezent, cu putin efort si bunavointa ai putea impaca pe toata lumea.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Cheful de discutii si de intalniri cu persoanele din anturajul apropiat este la cote mari. Tempereaza-ti puterea de a vorbi prea mult si mai ales de a aborda teme care te privesc doar pe tine pesonal. Posibil sa intampini oprobriul celorlalti, pentru ca si acestia vor dori sa-ti dea replica sau sa-si expuna propriile idei si experiente. Ar fi minunat sa asculti pe toata lumea si sa punctezi, din cand in cand, aspectele esentiale.

HOROSCOP 15 APRILIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Veniturile tale din munca desfasurata la un serviciu oficial sunt tema principala a acestui final de saptamana. Sunt posibile cresteri substantiale, dar si cheltuieli pe masura. Situatia ta financiara este incerta, de aceea este bine sa-ti chibzuiesti atent bugetul. Pe de alta parte, s-ar putea sa apara cheltuieli neprevazute, atat pentru a rezolva nevoile cuiva drag, cat si pentru a-ti satisface niscai mofturi. Dozeaza-ti eforturile!