HOROSCOP 15 august 2018: Ziua în care se pot întâmpla miracole. Previziuni de Sfanta Maria Mare

HOROSCOP BERBEC

Esti blocat intr-un punct din care nimic nu mai misca, nimic nu mai inainteaza. Nu te crampona de un banal hop, nu e nici primul, nici ultimul din planurile tale in desfasurare. Daca trebuie sa stai pe loc, e semn ca e bine sa mai analizezi un pic situatia: de unde vii si incotro mergi, pe ce resurse te bazezi, pentru ca sigur ai scapat ceva din vedere.

Ca atare nu trata acest impas ca pe capatul eforturilor tale inainte de a renunta, ci dimpotriva, ca pe o necesitate urgenta de a cerceta profund cum stau lucrurile. Le vei vedea altfel, vei gasi solutii si apoi le vei pune in aplicare pentru a duce mai departe ce ai inceput. Chibzuieste deci, la rece, pentru ca informatiile cele mai bune vin catre tine din diverse directii.

HOROSCOP TAUR

Esti capabil sa te certi cu toata lumea daca ideile tale nu sunt acceptate, pentru ca esti convins ca ai dreptate. Nu neaparat contradictiile te deranjeaza (dimpotriva, acestea te stimuleaza sa te mobilizezi pentru a fi si mai convingator in argumentatie), ci rezervele celor care te asculta.

Nu spun nici da, nici nu, ridica din spranceana suspiciosi si nu-si exprima opinia, iar incertitudinea te face sa-ti pierzi cumpptul. Preferi un refuz, o lupta de idei, o controversa apriga, decat o atitudine rece si distanta care nu transmite nimic.

HOROSCOP GEMENI

Viata de familie este in prim plan, dar totusi nu e vorba de prea multa armonie, ci apar diverse neintelegeri, mai ales de natura financiara. Sotul nu este de acord cu lista de cumparaturi a sotiei, iar sotia nu pare a fi prea incantata d e deciuziile parternerului de viata, ca atare conflictele dintre barbat si femeie pot ajunge azi intr-un punct de maxim, in care orgoliile sunt gata sa rabufneasca.

Fa un efort sa-ti cotrolezi reactiile impulsive, ca sa nu strici o zi de duminica ce ar putea fi petrecuta mult mai frumos.

HOROSCOP RAC

Fii foarte precaut in orice tip de tranzactie, deoarece exista riscul sa fii inselat sau sa comiti o eroare greu de reparat. Poti bate palma cu o persoana care nu merita increderea ta si care poate profita ori de credulitatea ta, ori e bunavointa ta pentru a obtine ceva in avantajul propriu.

Numara cu atentie restul la cumparaturi, stai cu ochii pe portofel in inghesuiala si citeste bine clauzele contractelor pe care esti gata sa le semnezi, deoarece se poate infiltra un mic aspect din care ai putea avea de pierdut mai tarziu.

HOROSCOP LEU

Azi esti foarte preocupat de sanatatea ta si, pentru ca ai starea necesara pentru a-ti analiza corpul, ai putea face descoperiri interesante cu privire la schimbarile ce pot fi facute chiar de azi pentru o viata mai buna. Stai si cantaresti atent ce iti face bine si ce nu si iei niste decizii legate de restabilirea armoniei in regimul tau de viata.

Poate decizi sa consumi mai rational unele alimente cu care nu te impaci bine, reduci medicamentele si sau cresti consumul de apa, minutele dedicate miscarii sau modului in care respiri. Toate acestea pot fi echilibrate cu succes daca te ocupi mai mult de propriul organism!

HOROSCOP FECIOARA

Iesi in lumea larga, in medii cat mai aglomerate si mai populate, pentru ca cele mai bune lucruri acolo se intampla. Te poti astepta la adevarate miracole (mici sau mari, tot miracole sunt), pentru ca acolo, in aceste medii pestrite, poti gasi minunea cand nici nu mai sperai ca poate exista o solutie.

Il vei privi ca pe eroul tau salvator, deoarece intervine intr-o problema personala pe care nu mai stiai cum s-o gestionezi, deci nu insista sa te descurci singur cand undeva afara, in lume, se afla salvarea ta! Caut-o, primeste-o si bucura-te cu recunostinta ca s-a intamplat!

HOROSCOP BALANTA

Esti mai puternic decat ai putea crede, ca atare lasa toate temerile tale despre instabilitate care te incearca, pentru ca nu au nicio legatura cu tine. Toate aspectele vietii tale, cele pe care pui tu cel mai mare pret, sunt in siguranta deplina, esti protejat si nimic nu se zdruncina.

Temerile nu au ce cauta acum in mintea ta, pentru ca, daca ai privi mai atent, ai vedea cat de bine s-au aranjat toate. Chiar si ceea ce parea sa dureze prea mult, mai mult decat ai fi sperat tu, e benefic, semn ca unele lucruri nu se intampla atunci cand vrei tu sau cum vrei tu, ci cand acolo, sus, ii este permis sa se intample. Calmeaza-te si asteapta momentul adecvat pentru toate, fara sa le controlezi pe toate!

HOROSCOP SCORPION

Priveste in jurul tau sa vezi persoanele in varsta care ar avea mare nevoie de o vorba buna, de un sprijin, de prezenta ta. Sigur ai un parinte, un bunic, un om pe care il admiri si il respecti, dar care nu se mai afla in forma sa fizica de odinioara. Numai daca i-ai da un semn si ar insemna enorm pentru acesta, ca atare adu-ti azi aminte de batrani. Stii cum se spune: cine n-are batrani, sa-si cumpere, dar daca tu ii ai (inca) alaturi, pretuieste-i!

Vei vedea in ochii lor o recunostinta greu de egalat in alta parte, deci ofera-le ca dar in aceasta zi cateva minute din viata ta. Le vindeca orice boala, orice griji, orice probleme, fii aproape de ei, deci!

HOROSCOP SAGETATOR

E un moment in care auto-sugestia si gandirea pozitiva fac minuni, ca atare apleaca-te asupra psihicului tau si transmite-i cat mai multe afirmatii cu incarcatura pozitiva maxima. Lasa suspiciunea sau teama deoparte, ele nu au ce cauta in acest proces de amplificare a emotiilor tale bune, deci scoate cat mai mult in evidenta dorintele tale cele mai mari prin cuvinte cu impact maxim: pot, vreau, stiu, am!

Mai spune-le odata si ai sa vezi ca lucrurile incep sa se aseze altfel in viata ta, pentru ca totul porneste din minte si din inima ta. Programarea mentala de acest gen functioneaza perfect la tine, deci hai, da drumul la banda: pot, vreau, stiu, am!

HOROSCOP CAPRICORN

Fa in asa fel, azi, incat sa ai timp si pentru sufletul tau – oferindu-ti cateva ore de liniste, in care sa stai doar cu tine insuti – dar si pentru prieteni, pentru ca iti extragi energia si dintr-o parte si din alta in mod egal.

A sta toata ziua retras in casa are doar partial conotatii pozitive: pentru ca ai timp sa citesti, sa te odihnesti, sa meditezi asupra dorintelor tale, dar nu pentru toata ziua, pentru ca si afara, in lume, in spatii largi te asteapta cateva motive excelente de distractie. Gaseste-ti timp si stare si pentru unele si pentru altele, pentru o zi cu adevarat benefica si relaxanta pentru inima ta.

HOROSCOP VARSATOR

Daca cineva iti da azi o veste proasta, nu te lua dupa ce spune acesta, ci mai informeaza-te si din alte surse. N-are rost sa-ti stricai ziua din cauza unuia care poate nu e in apele sale si isi varsa naduful pe tine intr-un moment dificil.

Pastreaza-ti calmul si mai cere o a doua opinie de la cineva – de la alt medic, de la alt specialist, de la alt martor – pe cat posibil, impartial, care nu e influentat de starea negativa in care se afla primul tau mesager. Sigur nu e atat de grav pe cat o vede acesta, deci de tine depinde sa redresezi situatia, cautand o iesire inainte de a te trage dupa el, in jos.

HOROSCOP PESTI

Iubirea nu e intotdeauna sincera, de aceea ar fi bine sa ramai mai rece la gesturile de afectiune ale unei persoane care incearca sa ti se bage pe sub piele cu orice pret. Nu are intentii pozitive, apeleaza la tertipuri incirecte pentru a-ti castiga simpatia si chiar dragostea, dar va profita de increderea ta dupa ce vei incepe sa tii la el.

Eventual poate fi doar o aventura fara viitor si daca o iei si tu ca atare, totul ar fi perfect, dar daca te indragostesti de o astfel de persoana cu doua fete, ai putea suferi profund. La cata iubire poti tu oferi, nu meriti o iubire falsa.

