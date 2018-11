HOROSCOP 15 noiembrie 2018. Porneşti un drum complet nou. PREVIZIUNI COMPLETE

HOROSCOP BERBEC

Totul pare sa stagneze intr-o zona terna si lipsita de stralucire, dar nu te ingrijora. Nu toate evolueaza in ritm alert, nu toate ajung repede acolo unde doresti, ci mai treci si prin astfel de zone lipsite de actiune si de dinamism. Considera-le hopuri obligatorii pe parcursul anumitor proiecte, cand, tocmai pentru ca nu se mai intampla nimic spectaculos, poti privi mai atent la ce se petrece. Ai rabdare, vei depasi acest punct mort si, dupa aceea, vei reintra in circuit cu forte proaspete, dar nu te ingrijora din cauza acestor hopuri. Ele te mai trag un pic de maneca, atunci cand te aprinzi prea tare.

HOROSCOP TAUR

Ai mare grija la afacerile pe care le inchei astazi, pentru ca exista riscul sa atragi alaturi de tine un om cu intentii necurate din care ai putea avea mult de suferit. Urmareste el ceva, pentru ca a pus ochii pe valoarea pe care o reprezinti si abia asteapta sa se capatuiasca de pe urma ta. Fii mai discret in privinta bunurilor tale, in privinta banilor de care dispui, ca nu cumva sa sara in ochii unui escroc care va sti sa ti se bage pe sub piele pana ce-ti afla toate secretele. Fii cu ochii pe bani, pe bunurile de pret, pe tot ce consideri important in viata ta la momentul acesta.

HOROSCOP GEMENI

Primesti un sfat binefacator ce schimba directia anumitor planuri ce pareau sa stagneze de la o vreme. De atat aveai nevoie, de un pont, de o perspectiva noua pe care sa pornesti imediat. Cineva vede lucrurile mult mai detasat de pe margine si iti da exact indrumarea de care era nevoie. Nu stai pe ganduri, ci schimbi macazul rapid, astfel incat sa nu mai pierzi timpul pe experimente inutile. Pune in practica sfatul primit, pentru ca roadele se vor arata foarte repede, incat ii vei purta recunostinta celui care ti l-a oferit neconditionat.

HOROSCOP RAC

Pornesti un drum complet nou, dupa o viziune diferita fata de tot ce ai facut inainte, si ai sa vezi efectele miraculoase! Uneori, e bine sa renunti la strategii vechi cu care esti obisnuit, si sa abordezi alte cai, chiar complet indraznete spre care nimeni nu te indeamna sa pornesti. Exista momente in care originalitatea, inventivitatea si scanteia de geniu te imping pe cai total nebatatorite, pe care nimeni nu a avut curajul sa porneasca, dar fa-o tu cu incredere si ai sa observi imediat rezultatele. Nu alege tot retetele arhicunoscute, nici solutiile banale, nici caile aglomerate: deschide alte porti!

HOROSCOP LEU

Incearca sa te descurci singur in proiectul la care lucrezi, pentru ca nu e recomandabil sa spui tuturor ce ai de gand sa faci. Cineva ar putea sa-ti fure ideile si sa te trezesti mai tarziu ca iesi al doilea intr-o competitie de idei, in timp ce castigatorul jubileaza pe seama ideilor furate de la tine. Discretia, prudenta, tacerea, izolarea – sunt solutiile cele mai bune in situatia de fata, deci taci si faci, si abia la final poti sa te lauzi cu realizarile tale. Nu e bine sa bati toba prin sat, ci spune ce planuri ai doar la cel mai de incredere prieten. Nimeni altcineva nu trebuie sa afle, deocamdata.

HOROSCOP FECIOARA

Esti incantat ca ai reusit sa te mai achiti de o serie de plati restante care-si asteptau randul de ceva vreme. Nu erau sume mari, poate doar facturi banale absolut normale pentru aceasta perioada a lunii, dar esti fericit ca le-ai sters de pe lista de plati obligatorii. Ba chiar s-ar putea sa-ti mai ramana si cativa lei pentru a-ti face o bucurie cat de mica, pentru ca banii pot avea si astfel de efecte: un dram de veselie, un zambet pe chip si o atitudine pozitiva. Cumpara-ti ceva pentru a te simti bine, chiar daca e un lucrusor ieftin!

HOROSCOP BALANTA

La vorbe bune ti se raspunde cu rautati, la laude si complimente – cu critici si judecati severe, deci nu mai intelegi nimic. De ce se poarta unii cu tine asa, e un mare mister, pentru ca nu ai nimic cu nimeni, dar ceilalti parca vor cu orice pret sa te raneasca. Cel mai dureros e sa vezi ca exact cei la care tii cel mai mult ti se opun cu vehementa, dar tocmai pentru ca va leaga prea multe, le vei trece cu vederea lipsa de maniere, de diplomatie si de intelepciune si tot tu ii vei ierta. Dar pe inima ta cine o linisteste?

HOROSCOP SCORPION

Reusesti sa intervii la timp intr-o situatie din care ai putea avea mult de pierdut, poate chiar din propriile greseli. Datorita spontaneitatii de care dai dovada, dar mai ales datorita cumpatarii cu care intervii salvator in aceasta situatie, vei scapa nevatamat ca prin urechile acului de o primejdie. Altadata ai fi fost mult mai panicat si mai slab, dar nu si de data aceasta, pentru ca reusesti sa o descoperi la timp, printr-o analiza rapida a tuturor fetelor problemei, astfel incat nimic grav sa nu te atinga. Meriti felicitari pentru capacitatea de a te misca atat de repede chiar si in conditii de stres extrem!

HOROSCOP SAGETATOR

Arunca o privire inapoi, la un succes deosebit de demult pe care te poti baza si astazi. A fost o reusita cu efecte pe termen lung din care iti extragi energia si acum, semn ca intotdeauna e bine sa duci in spate un bagaj ca acesta, la care sa apelezi la nevoie. Ca e un arsenal de cunostinte pe care le scoti de la naftalina exact cand ai nevoie sau doar experienta bogata acumulata in timp indelungat, se vede ca esti un om serios care a tot invatat pana a atins un nivel solid pentru ani de zile de acum inainte. Esti o enciclopedie de solutii si idei practice.

HOROSCOP CAPRICORN

Mare atentie la planul pe care vrei sa-l pornesti azi! Esti incurajat de persoane din jur care te determina sa nu mai astepti. Ei iti spun ca acum e momentul cel mai bun, dar intuitia ta spune cu totul altceva, de aceea nu stii ce sa faci. Sa-i dai startul influentat de anturajul care te impinge de la spate sau sa mai amani o vreme, deoarece ai presimtirea ca nu sunt inca intrunite toate conditiile unui succes deplin? Ai senzatia ca, daca pornesti acum, nu vei ajunge la destinatia dorita, ci se mai pot ivi situatii neprevazute pe parcurs care te vor abate de la acest sens.

HOROSCOP VARSATOR

Munca ta a ajuns intr-un impas in care esti nevoit sa stai si sa chibzuiesti o vreme incotro e mai bine sa mergi. Ambele variante pe care le ai la dispozitie au si avantaje si dezavantaje, tocmai de aceea ti-e atat de greu sa o alegi pe una din ele. Ar fi imposibil sa incerci sa le duci pe amandoua dupa tine, deci, vrei, nu vrei trebuie sa alegi totusi una! Chiar daca te decizi asupra uneia dintre directii, mereu vei ramane cu gandul la cealalta punandu-ti intrebarea ce-ar fi fost daca alegeai invers? Asuma-ti decizia si nu te mai gandi la alternative tardive.

HOROSCOP PESTI

Se aduna multa lume in jurul unui eveniment de care toti sunt cumva interesati si esti si tu chemat sa te alaturi acestui colectiv. E ca o sarbatoare comuna, ca o adunare in jurul unui eveniment important la care fiecare isi aduce cumva contributia. Se simte un aer proaspat in acest mediu, dialogul merge ca uns si e o placere pentru toata lumea sa intre in legatura unii cu altii, sa dialogheze, sa colaboreze. Orice activitate colectiva, in care se pune pret pe reciprocitate si cooperare poate fi de succes, deci alatura-te celor care gandesc ca tine.