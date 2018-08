Horoscop 16 august 2018: emotii negative, tristeţe, probleme, dar şi o petrecere-surpriză

HOROSCOP BERBEC

Ai ajuns la capatul unui proiect si poti culege roadele, dar nu te grabi sa tragi tot succesul doar pe turta ta, pentru ca ati lucrat mai multi umar la umar pentru aceasta reusita. A venit vremea sa sarbatoriti impreuna victoria, sa va recunoasteti unii altora contributia, sa va aduceti reciproc felicitari si multumiri.

Nu uita cat de important e un multumesc sau un gest de recunostinta pentru ca, hai, admite, nu ai fi ajuns aici de unul singur. Ai fost sustinut, completat, ajutat in permanenta, deci acum poti sa aduci elogii celor care au avut o contributia salvatoare la motivul tau de bucurie!

HOROSCOP TAUR

Esti in centrul atentiei, inconjurat de prieteni si colegi care au numai cuvinte de lauda la adresa ta. Ai reusit sa atingi un scop de care esti mandru si simti nevoia sa-ti impartasesti bucuria alaturi de cei care tin cu adevarat la tine. Se aduna multa lume in jurul tau la succes si esti magulit de toata atentia aceasta!

Daca apare si motiv de petrecere, cu atat mai bine pentru tine, deoarece la asemenea succes se aude si veste de distractie. Poti spune ca toate iti merg bine si entuziasmul celor din jur te stimuleaza sa tintesti si mai departe!

HOROSCOP GEMENI

In loc sa stai si sa plangi ca lucrurile au luat o intorsatura nefasta, aduna-ti mai bine fortele si cauta o solutie adecvata. Nu lacrimile sau suspinele sau procesele de constiinta sunt solutia in situatia de fata, ci e nevoie de o reactie matura, echilibrata, potrivita imprejurarilor date, deci actioneaza cumpatat, fara a tinde spre extreme in nicio directie.

Nimic nu trebuie sa depaseasca limitele normale, nici prea mult, nici prea putin, ci sa cantaresti atent ce e mai bine sa faci la momentul potrivit.

HOROSCOP RAC

Partenerul de suflet cere mai multa implicare de la tine, sa-i demonstrezi ca esti capabil sa vii alaturi de el pentru a pune umarul la constructia unui proiect de cursa lunga.

Valori precum respect, fidelitate, corectitudine, seriozitate vor fi puse pe tapet in cel mai matur mod, pentru a demonstra ca ati depasit deja faza indragostirii, cu fluturi in stomac, si puteti trece deja la etapa urmatoare: la constructia unui cuplu de perspectiva. Ceva iti spune ca te poti baza pe acest om, ca este persoana potrivita pentru o viata in doi stabila, deci merita sa investesti!

HOROSCOP LEU

Fii foarte atent la persoana care incearca azi sa ti se bage pe sub piele cu linguseli, cu vorbe dulci, cu minciuni frumoase, pentru ca urmareste sa te induca in eroare si sa se foloseasca de tine.

Intentiile sale sunt clar negative, dar daca nu ramai realist si nu observi la timp ca ceea ce spune e praf in ochi, i-ai putea pica in plasa. Vrea sa-ti castige increderea si prietenia ca apoi sa extraga de la tine informatia sau sprijinul de care se poate folosi in avantaj propriu.

HOROSCOP FECIOARA

Iti vine o idee noua in minte incat incepi sa-ti pierzi interesul pentru alte actiuni inainte de a le termina. Ar fi bine sa duci la capat ce ai inceput, ca sa te poti concentra mai apoi asupra noii directii, pentru ca ai consuma prea multa energie pentru a face fata pe doua fronturi simultan.

Totusi, impulsiv din fire, esti in stare sa-i pui punct abrupt vechii preocupari, fara sa te mai uiti inapoi, si sa te implici in noua activitate cu elan si entuziasm. Prin gesturi atat de categorice, risti sa lasi unele lucruri neterminate in urma ta.

HOROSCOP BALANTA

Este o zi de mare succes, orice ti-ai pune in minte, ti-ar iesi de minune! Indrazneste cat mai sus, nu te multumi cu lucruri marunte, pentru ca azi parca te-ai afla sub o aripa protectoare ce te ajuta sa faci orice, oricat de dificil ar parea. Daca ai un mare plan profesional in gand, hai, da-i startul acum!

Daca ti-au picat ochii pe o persoana anume la care pana acum doar visai, hai, fa un pas in fata si cucereste-l! Toate sunt la cote maxime azi si esti ajutat de noroc, de curaj, de energie pozitiva pentru o reusita de proportii de care vei fi mandru.

HOROSCOP SCORPION

Chiar daca planurile la care iti aduceai cu mult sarg contributia par sa se fi incetinit, iti convine acest ritm, pentru ca iti permite sa te concentrezi mult mai bine la ce ai de facut. Daca ai fi zorit de la spate de termene limita sau alte conditii stresante, nu ai fi dat randament, deci bucura-te ca nu e nimic care sa te impinga de la spate sa te misti mai iute. Ia-o incet si nu sari peste etape, pentru ca fiecare detaliu conteaza la reusita finala.

Poate cineva iti cere sa nu te mai grabesti, pentru ca – stii si tu – graba strica treaba, si fie ca-ti place, fie ca nu, trebuie sa te supui modului de inaintare impus de un superior. Asculta-l, stie ce spune!

HOROSCOP SAGETATOR

Toate iti merg de minune datorita oamenilor cu care faci azi echipa. Gasesti de fiecare data partenerii potriviti, care iti seamana sau au aceleasi interese ca si tine, si cat timp vasliti impreuna in acelasi sens, nu ai motive de nemultumire.

Pentru a avea o zi de succes in ceea ce-ti propui, trebuie sa-ti gasesti mai intai colaboratorii de nadejde iar azi ai toate sansele sa atragi alaturi de tine exact oamenii perfect compatibili stilului tau de a fi, dar si scopurilor propuse. Parca ati fi din acelasi aluat, incat nici tie nu-ti vine a crede cum de v-ati gasit!

HOROSCOP CAPRICORN

Ai multe detalii la dispozitie si nu stii cum sa le aranjezi ca sa aiba toate laolalta un inteles. Par complet diferite unele de altele, parca s-ar bate cap in cap sau fac parte din domenii total diferite, dar nu te grabi sa elimini niciunul. Mai ai nevoie sa acumulezi cateva informatii si vei vedea ca vor incepe sa se lege perfect.

Chiar si chestiuni ce par diametral opuse se vor uni la un moment dat intr-un sens comun, semn ca nimic din ceea ce stii, ceea ce afli sau primesti nu e intamplator. Vei sti sa le concentrezi pe toate in aceeasi directie favorabila reusitei, dar inca mai trebuie sa intelegi unele aspecte. Ai rabdare, se va clarifica situatia!

HOROSCOP VARSATOR

Nu ai o relatie prea buna cu persoanele aflate la oarecare distanta de tine, ori ca varsta, ori ca nivel social. Ai impresia ca ceilalti nu te respecta, nu asculta ce ai de spus, ca ignora parerile tale, ceea ce poate fi umilitor pentru tine. Incearca sa-ti exprimi punctul de vedere argumentat, matur, serios, fara sa tii predici altora, pentru ca unii nu vor accepta sa vii cu critici, nici macar daca ai dreptate.

Prin exemplu personal poti atrage mai usor atentia asupra adevarului pe care il spui, deci nu incerca s-o faci pe profesorul sau seful cu nimeni.

HOROSCOP PESTI

Nimeresti intr-un mediu nu tocmai placut, in care planeaza emotii negative, tristete, probleme, dar la care tu, personal, nu ai nicio solutie. Pentru ca nu poti face nimic ca sa alungi aceasta atmosfera nefasta, cel mai bine ar fi sa te retragi inainte de a te influenta si pe tine. Energia pe care o emit cei din jur e mai puternica decat dorinta ta de a-i ajuta sa depaseasca impasul, incat ei sunt cei care te vor trage dupa ei in jos, nu tu pe ei la lumina.

Decat asa, supus unui tratament de deprimare, mai bine pleci tu primul de aici si-i lasi sa se descurce singuri cu supararile lor. Tu nu ai nicio legatura cu ele!