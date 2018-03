HOROSCOP 16 MARTIE 2018: Cariera şi evoluţia profesională este foarte importantă la final de săptămână

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Relatiile cu prietenii sunt minunate. Este rost de iesiri in oras, de intalniri-surpriza si de conversatii de buna calitate. Chiar este posibil sa legi relatii noi sau sa reiei legatura cu persoane cunoscute demult, dar de care nu mai stiai nimic in ultima vreme. Evita sa devii prea critic sau sa respingi autoritatea altora. Spre seara, oboseala isi va spune cuvantul, de aceea rezerva-ti clipe de odihna.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

In plan profesional se pare ca esti bine sustinut de catre sefi si chiar de unii colegi. Unii te vor lauda, iti vor aprecia meritele si eforturile depuse in campul muncii, in schimb altii iti vor cauta nod in papura. Fii prudent cu toata lumea, pentru ca sunt multe masti si minciuni in preajma ta. Indeplineste-ti responsabilitatile cum stii tu mai bine si nu te lasa impresionat de spusele altora.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Esti hotarat sa-ti schimbi filozofia de viata si sa abordezi relatiile si evenimentele vietii de pe cu totul alte baze. In intampinarea acestora s-ar putea sa te orientezi spre a urma un program de instruire personala, profesionala sau diverse cursuri de formare cu oameni eruditi. Calatoriile pe distante lungi sau in strainatate sunt alte variante de imbogatire educativa. Seara sunt momente bune pentru lectura.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Segmentul financiar comun cu altii este preocuparea majora a zilei. Sunt momente bune pentru a achita facturi, taxe sau alte tipuri de datorii. Relatiile cu institutiile financiare au sanse deosebite de dezvoltare. In functie de nevoi si de situatia in care te afli ia legatura cu specialistii financiari. Informeaza-te din surse verificate si alege variantele potrivite pentru a-ti asigura banii si bunurile.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Relatiile cu ceilalti sunt animate si foarte usor poti ajunge la discutii aprinse. Emotivitatea si subiectivismul sunt accentuate, asa incat evita dialogurile importante. In special in plan profesional se contureaza situatii care necesita atentie, efort prelungit si decizii rapide. Ar fi bine sa-ti revizuiesti colaborarile in care esti implicat si sa renunti la cele care iti aduc prea putine beneficii.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Esti foarte implicat in activitatile profesionale, existand riscul sa faci mai mult decat trebuie si sa gafezi serios. Fii prudent si rezuma-te numai la indatoririle tale. Colegii se pot necaji si chiar iti pot reprosa destul de zgomotos faptul ca iti depasesti atributiile. Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila si ar fi bine sa te ingrijesti mai mult. Evita, pe cat posibil, consultatiile si analizele medicale.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Relatiile sentimentale capata o noua coloratura. Posibil sa te indragostesti si sa te apropii mai mult de copii. Dorinta de a-ti indeplini rolul de parinte este mare, iar perioada pe care o traversam iti va evidentia aceasta calitate. Ti se va raspunde pe masura afectiunii pe care o oferi. Oferi mult, primesti mult, oferi putin, primesti putin. Distractiile si aventurile sunt la ordinea zilei.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Sufletul tau are nevoie de compania membrilor familiei, de vizitarea locurilor natale si de fotografiile vechi. Printre activitatile prioritare ale zilei, rezerva-ti momente pentru cei dragi sau pentru a planui vizite la rude si in locuri de care te leaga amintiri placute. Gama de emotii parcursa astazi te oboseste si-ti sensibilizeaza mentalul, de aceea fii prudent si controleaza-ti starile.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Emotiile sunt accentuate, astfel ca este dificil sa tii pasul intr-o conversatie sau sa fii realist vizavi de situatiile in care esti implicat. Gandurile iti sunt atrase de subiecte ezoterice, de insemnatatea lucrurilor dincolo de aparente. Unii cunoscuti vor dori sa le oferi sfaturi sau sa le povestesti noile tale intentii. Vorbeste strictul necesar si fereste-te de a te implica in treburile altora.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Se pare ca te preocupa variante noi de castig din activitatea profesionala. Este o perioada in care s-ar putea sa primesti oferte de colaborare, de pe urma carora ai avea mult de castigat cel putin un ade zile de acum incolo. Totul este sa ai rabdare ca lucrurile sa-si urmeze cursul firesc si sa nu te grabesti in luarea deciziilor. Dupa-amiaza, rasfata-te cu un masaj sau o baie aromata.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Este o zi in care ai multa energie si dorinta de a rezolva cat mai multe treburi. Alcatuieste un plan de prioritati si urmeaza-l intocmai. Multi se vor oferi sa te ajute si bine ar fi sa accepti cu inima deschisa. Neplaceri pot aparea din partea persoanei iubite sau a copiilor. Acestia vor ceva mai multa atentie din partea ta. Insa, deocamdata ai nevoie sa te ocupi de tine si de treburile tale personale.

HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Sunt momente favorabile pentru a desfasura activitati departe de ochii celorlalti. Rezerva-ti momente de ragaz si gandeste-te pe indelete la planurile tale personale si profesionale. Exista puncte slabe, pe care le vei depista usor si pentru care ai sanse de a gasi solutii de imbunatatire. Cineva din anturajul profesional iti va oferi sfaturi si idei bune in acest sens. Fii cumpatat in vorbe si reactii!