HOROSCOP 17 MARTIE 2018. Află ce ţi-au pregătit astrele pentru SÂMBĂTĂ

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Dialogul este un pic cam agitat astazi, pentru ca ai tinut in tine mult timp o serie de aspecte bine pazite carora le-a venit acum randul sa fie exprimate. E vremea destainuirilor, a adevarurilor spuse pe sleau, a secretelor descoperite, dar e posibil ca efectul acestor confesiuni sa nu fie unul prea placut, ci pot genera tensiuni si mai mari. Daca ai continua sa taci, probabil ar fi mult mai bine pentru relatia ta cu anumite persoane, pentru ca nu oricine apreciaza sinceritatea si dezvaluirile transante.

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ceea ce se petrece azi in jurul tau te pune pe tine in valoare, dar nu neaparat in cea mai buna forma posibila. Tot ce spui, tot ce faci, iese in evidenta intr-un fel aparte, pentru ca nu poti sta cuminte fara un gest cat de cat socant despre care lumea sa vorbeasca, dar nu sunt gesturi cu care te poti mandri intru totul. Unii ar putea sa te denigreze, sa te barfeasca, sa te puna intr-o lumina defavorabila, ceea ce te obliga sa vorbesti si mai mult de tine, dar nu toata lumea te apreciaza. Nu poti multumi pe toata lumea.

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti gata sa calci stramb, dar pentru ca apare la timp o piedica, acela e exact semnul de care aveai nevoie pentru a te opri la timp. Ca atare, daca vezi ca apar amanari si intarzieri, ele sunt in beneficiul depasirii cu brio a acelui moment fragil. Daca piedica respectiva nu ar aparea, ai face o greseala, deci spune mersi ca cineva nu raspunde la telefon, cineva cu este de gasit acasa, o usa e inchisa acolo unde ajungi, pentru ca, daca acele piedici nu ar fi existat, ai fi putut face o mare gafa: ai putea jigni, supara sau prejudicia pe cineva. Or, hopul cu pricina te opreste sa n-o mai faci!

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Discutia pe care o ai azi cu ceilalti membri ai familiei are darul de face lumina asupra unor perspective de care nu erai prea sigur. Acum aveti cu totii starea necesara si timpul potrivit pentru a discuta despre ceea ce urmeaza sa se intample si va mai clarificati aspectele incerte. De acum inainte vei primi mult mai obiectiv sensul spre care va indreptati si veti fi recunoscatori acestei zile care v-a asezat fata in fata cu sinceritate pentru a va prezenta fiecare intentiile si asteptarile. Era nevoie de aceste lamuriri!

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Oboseala nu e un impediment atat de mare pentru tine, desi esti epuizat dupa o saptamana plina de munca si evenimente. Tot mai gasesti in tine resurse de energie pentru a te ocupa de un proiect mult prea interesant ca sa-l lasi pe altadata. Iti aduni fortele pentru ca esti motivat la maxim de ceea ce ai putea obtine, ca atare nu poti rata ocazia. Chiar daca un efort in plus te-ar putea lasa fara vaga, merita totusi, pentru ca ai putea ajunge la rezultate demne de mandrie! Concentreaza-te, oricat de greu ar parea, pentru ca ai regreta daca-l lasi sa treaca!

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Fii pe faza la vestile care vin astazi de departe, pentru ca de acolo ar putea aparea cele mai folositoare sfaturi. Concentreaza-ti atentia asupra prietenilor din alte localitati, asupra stirilor de la televizor, asupra surselor de informare care te pun in legatura cu tari straine sau culturi diferite, cu altfel de oameni decat cei cu care esti obisnuit, pentru ca afli o multime de lucruri importante de la lumea larga. Daca pleci la drum, ar putea fi o calatorie foarte benefica, deoarece descoperi pe parcurs multe solutii, idei si directii noi pentru ceea ce te preocupa acum. Ia legatura cu oamenii si fii atent la ce au ei de transmis.

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Ai o stare ciudata in fata unui nou inceput, de parca nu-ti place ceea ce se prefigureaza la orizont, si te tii cu dintii de lucrurile pe care le cunosti deja. Nu prea isi place noutatea, de aceea preferi sa ramai intr-o zona cu care esti deja familiarizat, dar va trebui totusi sa accepti schimbarea din mers. Nu poti sta permanent blocat intr-o singura stare de lucruri, chiar daca iti convine de minune stabilitatea, deci fii pregatit si pentru eventuale cai noi de mers. Si tu te schimbi in timp, se mai ivesc si noi directii, ca atare fii deschis la nou, chiar daca cere mult de la tine.

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Nu te lasa doborat de atacurile unora care uita de diplomatie si politete in aceste momente. Unii spun nu la tot ce li se propune, unii ridica tonul fara motiv cand nu trebuie, dar tu raspunde cu iubire la aceste afronturi si nu le pune la suflet. Lasa-i pe ceilalti sa-si consume agresivitatea in felul lor, dar tu fa abstractie de atitudinea lor impulsiva. Dedica-te cu iubire lucrurilor care iti plac. Zambeste si daruieste, fara sa te gandesti ca la un pas mai incolo altii isi elibereaza nervii pe orice si oricine, dar nu le merge cu tine: tu nici nu-i vezi!

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ceea ce pare, la prima vedere, un mare impas, se va dovedi a fi de fapt un mare succes, pentru ca doar asa iti poti da seama de cat de multe lucruri esti capabil. Daca ti-ar veni toate usor pe tava, ai profita de ocazie si atat, fara sa mai inveti ceva din asta, dar azi treci printr-un moment deloc simplu care apeleaza la resursele tale cele mai profunde si il rezolvi mai bine decat credeai ca poti. Vei fi incantat la final sa vezi ce bine s-au asezat toate, cate atuuri ai in buzunar de care nici nu erai constient, ca atare nu privi eventualele hopuri ca pe niste probe imposibile, ci ca pe sanse excelente de a descoperi motivele anumitor lucruri si solutiile cele mai bune.

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Nu te grabi sa-ti exprimi azi parerea cu privire la o chestiune care nu a ajuns inca la un nivel clar de intelegere. E posibil sa mai apara detalii suplimentare si, daca ai spune acum concluzia la care ai ajuns, ai scapa din vedere o serie de aspecte care inca nici nu s-au petrecut. Amana marile decizii pe altadata, pentru ca azi ai o viziune incompleta asupra evenimentelor. Inca se mai pot schimba unele lucruri care, momentan, stau pe loc si vei regreta ca te-ai grabit asupra primei idei la care ai ajuns. Mai chibzuieste!

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Ai ocazia sa descoperi sursa problemelor din viata ta si, dupa ce o descoperi, sa te eliberezi de ea cu usurinta. E momentul perfect pentru un fel de detoxifiere, deci cauta iluziile dupa care te-ai ghidat, fatarnicii care ti s-au bagat pe sub piele, pistele false pe care ai mers inainte, ideile mincinoase pe care le-ai ridicat la rang de valori personale, si fa curatenie in viata ta. Esti atat de exigent si de pregatit de acest proces de purificare, incat nu mai faci deloc compromisuri. Nu mai accepti nimic din ceea ce inainte te-a pacalit si ai acceptat sa faca parte din viata ta, gata sa dai afara minciuna, iluzia, himerele, visele imposibile.

HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Nici nu-ti vine a crede ce bine se rezolva toate la final de saptamana, de parca cineva mai presus de tine ar prelua controlul asupra tuturor actiunilor, ducandu-le cu brio la indeplinire. Recunosti ca ai multe de invatat din tot ce se petrece in jurul tau si esti mandru de tine cand primesti laude si aprecieri sincere pentru felul in care ti-ai jucat rolul asumat. Afacerile si proiectele majore evolueaza lent, dar sigur, iar roadele palpabile de pe parcurs te motiveaza si mai tare.