HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018: Ce aduc astrele pentru fiecare zodie în ultima zi a săptămânii

HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Ai creat un vis cu multă pasiune, dar ai ajuns într-un punct de răscruce, când descoperi că se poate ajunge la visul tău cel mare şi pe altă cale decât cea urmată până acum. E normală deruta ta într-un astfel de moment, pentru că va trebui să spui foarte ferm dacă vrei să mergi pe aceeaşi cale ca înainte sau merită să schimbi macazul pentru a-ţi împlini visul prin alte mijloace? Uneori nu calea de care te ţii cu dinţii este şi cea mai bună, deci fii deschis la alternative.



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Te afli într-un anturaj pe care îl cunoşti foarte bine, parcă ai fi de aici dintotdeauna, dar azi nu prea îţi mai găseşti locul printre aceste persoane. Nu ai ce le spune, rutina a pus stăpânire pe dialog şi te-ai săturat să discuţi despre aceleaşi subiecte banale şi arhi-cunoscute. Eşti o fire sociabilă care îşi doreşte permanent comunicare, ca atare e timpul să te gândeşti să-ţi extinzi orizonturile spre alte medii, poate mai educate, poate mai elevate. Evadează din mediul prietenilor obişnuiţi şi tinde spre altceva mai bun!

HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Ai mari rezerve dacă să te implici într-o acțiune care pare bună, la prima vedere, dar prea observi în jur reacţii de neîncredere, încât te influenţează şi pe tine. Poate e mai bine să ţii cont de sfaturile precaute din jur, pentru că tu eşti mai impulsiv din fire şi te-ai putea aventura într-o direcţie mai riscantă. Poate cel care te trage acum de mânecă a trecut deja printr-o situaţie similară şi şi-a învăţat lecţia la timpul potrivit, iar acum te avertizează cu toată sinceritatea asupra problemelor pe care tu nu le vezi acum. Ascultă-l, nu e o piedică, ci doar o avertizare ce poate fi în avantajul tău!



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Te implici cu atâta iubire şi înţelegere în problemele altora, încât eşti în stare să le iei complet pe umerii tăi, doar ca să le fie celor dragi mai bine. Cât timp cheia problemelor lor poate fi la tine, vei participa trup şi suflet la rezolvarea lor, pentru că nu-ţi place să-i vezi pe alţii suferind. Laşi deoparte orice urmă de egoism şi te dedici serios, doar pentru a le aduce din nou zâmbetul pe buze. Nu te gândeşti nicio clipă cum îţi vor mulţumi ei la final, nici nu aştepţi recompense, ca atare faci un gest de altruism total, de devotament fără margini, dorind să rezolvi totul pentru cel de lângă tine, chiar dacă simţi că el n-ar face la fel, la o adică.



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)



Nu pune la suflet veştile nu tocmai plăcute care vin astăzi spre tine. Ignoră-le, tratează-le ca pe nişte lucruri banale care nu merită nicio atenţie, pentru că nu are rost să te împovărezi cu ele. Fiind mici, dar multe, ar putea deveni un balast emoţional inutil pentru tine şi, la finalul zilei, deşi nu vei putea spune ce anume ai făcut, te vei trezi că eşti stresat la maxim, obosit, nervos, fără să găseşti explicaţii de unde provine această stare. E de la aceste nimicuri pe care le tot duci după tine, în loc să le dai la o parte ca şi cum n-ar fi. Exagerezi cu importanţa acestor mărunţişuri şi, dacă reuşeşti să le ignori, ziua va fi mult mai simplă!



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Indiferent din ce tabără faci parte, a celor tineri sau a celor mai maturi, te bucuri de o bună cooperare cu cei din generaţia diametral opusă. Cei aflaţi la diferenţe mari de vârstă pot conlucra perfect astăzi, pentru că şi unii şi alţii au ceva de învăţat de la ceilalţi. Cel matur va arăta mai multă înţelegere pentru că a fost şi el cândva tânăr şi acceptă spiritul revoluţionar al celor tineri, iar cel încă novice recunoaşte experienţa şi superioritatea celui matur, ca atare din această uniune de forţe nu se poate naşte decât ceva constructiv, reciproc avantajos.



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Te simţi onorat să te afli în preajma unei persoane cu multă experienţă de la care ai multe de învăţat. Că e un curs de specializare sau doar o lecţie de viaţă furată din zbor, îţi place să asculţi poveţele celor mai în vârstă. Îţi recunoşti neştiinţa în anumite domenii, deci mai ai multe de acumulat până ajungi la nivelul acestuia, ca atare vei face tot posibilul să absorbi ca un burete tot ce îţi împărtăşeşte. Nu e o ruşine să admiţi că încă nu ştii ceva; în fond, omul cât trăieşte învaţă.



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Nu eşti sigur pe tine, dacă alegi ceva, te gândeşti oare ce-ar fi fost dacă alegeai altfel, şi această stare de continuă indecizie te face să păşeşti cu grijă. S-au infiltrat în mintea şi în inima ta atât de multe dubii, încât calci ca pe gheaţă subţire, având mereu impresia că sub paşii tăi se ascunde un pericol. Nu exagera cu frica, nici cu prudenţa, chiar dacă tu eşti genul de om care apreciază doar lucrurile foarte clare, concrete, stabile. De data aceasta toate aceste temeri ale tale nu-şi au rostul, deci fă un efort să te eliberezi de ele şi să mai laşi lucrurile să se desfăşoare şi în voia lor, fără a încerca să le conduci sau să le controlezi pe toate.



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Te superi fără motiv pe glumele deşănţate ale unui amic care spune vrute şi nevrute, dar fără nicio intenţie negativă. Se foloseşte de cinism, de ironie, de farse doar pentru a se simţi el bine, fără să-şi dea seama că atitudinea lui cam uşuratică, de fapt, poate leza pe alţii, printre care şi pe tine. Atacurile sale la persoană sunt simple glume, nu te supăra! Replicile sale se vor a fi doar amuzante, nicidecum critice, ca atare nu pune la suflet nimic din ceea ce-ţi spune. Mai degrabă îi răspunzi cu aceeaşi monedă, ca să vadă şi el ce simţi tu. Recunoaşte că cel din faţa ta doar o face pe nebunul şi se manifestă liber doar din nevoia de a se distra şi atât!



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Ai luat cândva o decizie şi acum o regreţi, pentru că descoperi că nu a avut efectele scontate. Nu e prea târziu să te răzgândeşti, dacă vezi că nu se mai poate face nimic, deci fii pregătit să schimbi macazul acum! Nu te mai gândi de ce n-a mers prima variantă, nu mai căuta vinovaţi sau defecte la decizia luată cândva. Gata, n-a mers, ai acceptat şi tu realitatea, deci e vremea să o coteşti de urgenţă spre altceva! Vei vedea că a doua oară lucrurile vor merge mult mai bine, deci nu e deloc o ruşine să recunoşti că ai făcut şi alegeri nepotrivite. Nu-ţi mai face procese de conştiinţă şi porneşte iar, pe alt drum!



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Luptă să-ţi recapeţi independenţa totală, pentru că nu dai randament dacă eşti nevoit doar să urmezi indicaţii date de alţii. Dacă ai libertate de mişcare, de decizie, de acţiune, rezultatele ar fi net superioare, ca atare ai tot dreptul să te opui, pentru a face totul pe cont propriu aşa cum crezi de cuviinţă. Nu accepta să ţi se spună ce să faci, încotro s-o iei, cum să gândeşti sau cum să acţionezi, de vreme ce ai şi tu propriile păreri, care se vor dovedi a fi mult mai bune. Nu accepta umilinţa, supunerea, dominarea altora, nu lăsa pe cei, aparent, mai puternici să te transforme într-un simplu executant al unor ordine!



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)



Eşti copleşit de o stare de oboseală, pentru că ți-ai consumat toate resursele de energie. E un fel de stres continuu care te macină, o frică pe care nu o poţi controla, deşi latura raţională din tine îţi spune că nu are nici un rost această furtună de gânduri şi emoţii. Fă un efort să lupţi împotriva stimulilor negativi din jur, caută un procedeu de relaxare, prin care să te eliberezi de aceste greutăţi care te trag înapoi, pentru că ele nu merită absolut deloc atenţia pe care le-o acorzi. Numai tu poţi găsi ieşirea din această zonă emoţională apăsătoare care nici măcar nu te reprezintă. Unde e optimismul tău caracteristic?