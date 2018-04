HOROSCOP 19 APRILIE 2018: Surprize plăcute vin din partea prietenilor

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

O zi interesanta la capitolul financiar. Ai sanse sa primesti bani de la locul de munca, respectiv salariul sau o prima. Chiar daca observi ca altii castiga mai mult decat tine nu te hazarda in discutii pe aceasta tema. Sunt aspecte ale muncii lor pe care tu nu le stii sau le stii partial. Ocupa-te strict de treburile tale, cheltuieste doar pe cele necesare si ai incredere ca beneficiezi de suficiente resurse materiale.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Sunt momente favorabile pentru a declansa schimbari importante in viata ta. Incepe cu propria-ti persoana si termina cu domeniul profesional. Iti poti rearanja infatisarea, imbunatati sanatatea si stilul de viata sau te poti orienta spre relatii de buna calitate. Totul este sa nu ai pretentii de la ceilalti sa faca acum ceea ce faci tu. Implica-te numai in treburi usoare si concentreaza-te pe interesele tale.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Ziua iti aduce dorinta de interiorizare si cufundare in ganduri. Relatiile cu ceilalti sunt anoste, astfel ca ar fi bine sa pastrezi o anumita distanta si sa relationezi strict in limitele necesare. Odihneste-te, gandeste-te la planuri noi, atat in profesie, cat si plan personal, fara a te gandi si la modalitatile de obtinere a ceea ce doresti. Dupa-amiaza te vei simti mai bine, iar compania celor dragi te va inveseli mult.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

De la si prin prieteni pot aparea surprize interesante. De fapt este vorba despre atitudinea pe care o ai tu fata de aceste persoane si cat de apropiat te simti fata de ei. Detaseaza-te, nu pleca urechea la tot ce auzi si fii ferm in scopurile tale. Puterea ta interioara este uriasa, astfel ca nu ai nevoie de sprijinul altora deocamdata. Partenerul de viata sau unul dintre colaboratori te pot invata de bine, asa incat ai face bine sa-i asculti.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

La serviciu se contureaza discutii si intrevederi cu sefii. Se vor putea pune la punct strategii noi de lucru, remedia punctele slabe ale activitatii profesionale si chiar poti obtine o promovare. Insa fii prudent si analizeaza bine lucrurile. Exista riscul sa te incarci cu responsabilitati care sunt dificil de dus la bun sfarsit. Important este ca beneficiezi de sustinerea sefilor si chiar a unora dintre colegi.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Multa lume va dori astazi sa stea de vorba cu tine, mai ales persoanele din segmentul profesional. Dozeaza-ti reactiile si vorbele, intrucat sunt sanse sa vorbesti prea mult si fara rost. Activitatile comune cu persoana iubita sau cu copiii au succes, daca demonstrezi rabdare, toleranta si intelegere. Dupa-amiaza, relaxeaza-te in confortul casei si in compania celor dragi.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

In prima parte a zilei esti preocupat de aspectele financiare comune cu ceilalti. Sunt momente bune de a-ti achita facturile sau alte tipuri de datorii, fara teama ca ramai cu bani putini. Ai suficiente resurse materiale si, in plus, sprijinul moral al celor dragi, astfel incat sa te descurci onorabil cu toate. Spre seara ti-ar prinde bine vizionarea unei piese de teatru, un film sau o discutie elevata cu cineva drag.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Este o zi care poate aduce multe surprize in relatiile parteneriale. Scanteia porneste de la tine, asa incat ar fi mai bine sa te controlezi. Ceilalti nu pot tine pasul cu tine in actiunile voastre comune si asta te poate necaji destul de mult. Ai rabdare, fii tolerant, pentru ca exista riscul sa strici relatii si situatii bune. Explica-le celorlalti cum doresti sa se desfasoare lucrurile si vei vedea ca te vor intelege si urma indeaproape.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Incepi ziua in forta, propunandu-ti sa rezolvi multe treburi, atat la serviciu, cat si acasa. Ar fi bine sa te concentrezi mai mult pe sarcinile profesionale, intrucat in umbra mocnesc conflicte serioase. Evita suprasolicitatrile, dar si supraestimarile personale! Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila si este posibil sa ai nevoie de ingrijiri medicale, in special pe segmentele gatului si sistemului uro-genital.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Te poti ocupa cu succes de persoana iubita sau de copii. Sunt momente bune pentru a stabili un plan de actiuni comune, recreative sau pentru a rezolva chestiuni personale care treneaza de multa vreme. Cei dragi se pot opune propunerilor tale, insa ai rabdare si asculta-i. Vei descoperi lucruri interesante si folositoare. Relaxeaza-te, inveseleste-te si amuza-i si pe altii cu glume bune.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Este o zi buna de petrecut acasa, in mijlocul membrilor familiei. Aduna-i la o masa festiva, planuieste vizite la rude, in locurile natale si ia legatura cu cei dragi pe care fie nu i-ai mai vazut demult, fie nu mai stii nimic despre ei. Nostalgia vremurilor trecute are un rol important si o poti fructifica rafinandu-ti conceptiile, ideile si atitudinea fata de segmentul familial si implicatiile lui.

HOROSCOP 19 APRILIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Multe discutii si intalniri cu tot felul de persoane. Unii fac parte din anturajul apropiat, altii sunt din segmentul profesional in care activezi. Amalgamul de informatii si peripetii care apare astazi pe neasteptate in preajma ta te poate obosi pe de o parte, dar si bulversa, pe de alta. Linisteste-ti gandurile, evita provocarile si nu te hazarda in discutii ample sau promisiuni fara acoperire.