HOROSCOP 2 APRILIE 2018: Astrele ne pun la grele încercări la început de săptămână

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Trezeste-te din iluzia in care esti blocat si priveste realitatea in fata, pentru ca ar fi pacat sa alergi dupa o himera si sa consumi inutil energie, timp, bani, vise. Primesti suficiente semnale de alarma ca directia nu e tocmai cea mai buna, dar continui sa investesti in ea sperante imense. Ti se ofera o solutie de compromis, care nu-ti convine, pentru ca nu seamana deloc cu visele frumoase pe care ti le-ai facut, dar vei vedea ca va avea efecte mult mai bune decat calea pe care insisti sa ramai. Recunoaste ca esti indus in eroare, ca mergi pe o pista falsa, si deschide repede ochii! Ca-ti place sau nu, trebuie sa iei o decizie realista!

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Chiar daca ai impresia, pe moment, ca ai ajuns in fata unei porti inchise, nu te pripi sa extragi concluzii negative. Uneori chiar si piedicile au rostul lor, acela de a te ajuta sa privesti cu alti ochi in jur, sa descoperi ca mai ai ceva de invatat, sa cauti repede alte variante de a trece dincolo de poarta. Daca vezi ca planul de fata s-a impotmolit, nu te opri, schimba repede directia, pentru ca sigur ai alte posibilitati la dispozitie. Un as in maneca, un plan B, o portita secreta de iesire, ca atare numai de tine depinde sa iesi repede din starea de deruta si sa incepi altceva.

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

O idee fulgeratoare poate cadea azi in calea ta si te lasa fara replica. Din orice directie se poate ivi azi o surpriza care nu-ti da timp de gandire sau de reactie, ci iti cere un raspuns prompt, rapid, inspirat. Ai noroc: din inima ta vine azi cel mai bun sfat pentru ca tu sa iei decizia adecvata in situatia de fata. Da, poate nu ai timp sa cantaresti situatia pe toate fete, dar daca lasi intuitia sa te ghideze in decizia ta, vei vedea ca ai facut cea mai inspirata alegere. Fii deci pe faza pentru a face fata unor actiuni bruste, dar fii sigur ca reactia ta va fi una potrivita, incat sa nu faci nicio greseala.

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Ca sa remediezi o problema pe care o tot cari dupa tine de ceva vreme, ar trebui sa te intorci cumva direct la sursa care a generat situatia. Azi ai ocazia de a te intoarce inapoi, la primul pas al acelei actiuni care nu pare sa mai evolueze. E sansa ta de a repara decizia luata atunci, la start si o mai iei o data de la capat. Fii multumit ca ai aceasta sansa, caci nu intotdeauna ti se ofera prilejul de a reporni totul inca o data. Daca prima oara nu a mers bine, acum lucrurile ar putea cunoaste alt elan, alt sens, alti sorti de izbanda, ca atare nu ezita sa te intorci de unde ai plecat candva.

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Nu poti sa le faci pe toate perfect, esti om, deci a gresi e ceva absolut firesc. Cum poti invata ce e mai bun de la viata daca nu ai calca si stramb, daca nu ai si strica din cand in cand cate ceva, daca nu ai si rade cu seninatate de propriile gafe? Asa se poate intampla si azi: descoperi singur ce prostioara amuzanta ai facut, dar, in loc sa faci din asta o tragedie, poti transforma gafa intr-un motiv de distractie. Razi singur de ce ai facut, iti recunosti cu inocenta greseala si treci peste acest hop cu capul sus si cu o noua lectie invatata. Posibil sa primesti destule cicaleli de la cei din jur, dar accepta-le cu atitudinea unui elev care invata astfel ce e mai bun pentru el!

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Nedreptatea unora te transforma intr-un militant fervent pentru a demonstra care e realitatea. Nu suporti sa-i vezi pe altii ca obtin ceva fara sa merite sau ca sunt apreciati pentru munca altora, mai ales ca tu cunosti adevarul, dar nu poti doar sa spui, ci sa si dovedesti! Lupta sa scoti la iveala adevarul pe cele mai corecte cai si nu te lasa pana ce nu obtii victoria cinstita in situatia de fata. Oameni care mint, care inseala, care calca stramb vor exista intotdeauna, nu-i poti tu elimina si nici schimba in bine, dar nu trebuie sa-i tolerezi in preajma ta. Daca iubesti adevarul, scoate-l la lumina prin orice mijloace!

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Spui prea repede imposibil, chiar si fara a incerca sa faci acel lucru care ti se cere acum. Esti intr-un moment ceva mai comod in care nu ai chef de nimic obositor, de aceea refuzi orice invitatie de a participa la o activitate solicitanta. Pacat, ratezi niste rezultate demne de lauda! Ba chiar atunci cand ai mai putina tragere de inima catre ceva, roadele pot fi si mai bune, tocmai pentru ca ti-ai pus ambitia la contributie si ai depasit lenea initiala. Orice ti s-ar cere si, din lene, spui nu, s-ar putea sa fie exact ceea ce ti-ar fi oferit cele mai mari motive de satisfactie, deci ce-ar fi sa lupti cu aceasta confortabila comoditate care te copleseste? Ridica-te si lupta!

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Cantareste cu sinceritate resursele de care dispui in fata unei noi provocari ce ti se deschide inainte. Fii corect in aprecieri, nu supraestima, dar nici nu subestima ceea ce poti face, ca sa nu trezesti mai tarziu in fata unui impas. Primul pas pentru a porni in aceasta noua directie ar fi sa arunci o privire foarte clara asupra pasilor parcursi anterior si sa iti dai seama ce stii, ce poti, ce ai. Nu e in avantajul tau nici sa te crezi mai puternic decat esti, dar nici invers, sa-ti gasesti doar slabiciuni si defecte. Daca singur nu te poti aprecia, priveste-te prin ochii altora: oare ei cum te vad?

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Daca observi la colaboratorii tai ca incep sa emita o serie de conditii, ar trebui sa deschizi mai bine ochii pentru ca nu a fost vorba de asa ceva la inceputul intelegerii voastre. Nu au dreptul sa schimbe conditiile unui contract dupa ce acesta deja a intrat in vigoare, ca atare un astfel de gest ar putea fi un semnal de alarma cu privire la adevaratele lor intentii. Totusi, inainte de a le spune vreo doua, mai bine ati mai discuta odata cu cartile pe masa, extrem de clar si de concis, ca nu cumva vreunul din voi sa fi interpretat gresit vreo informatie. Dupa ce lamuriti situatia, vei sti mai bine ce e de facut.

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Calatoriile acestei zile genereaza o stare de stres mult peste capacitatea ta de acceptare, incat ar fi de preferat sa nici nu mai pleci la drum, daca s-ar putea. Orice fleac te irita, nu gasesti la destinatie oamenii cu care aveai intalnire, ba si masina iti mai creeaza unele mici probleme, incat deplasarea in sine nu-ti face nicio placere. Se pare ca e o calatorie obligatorie, nu o poti amana pe altadata, fiind una in interes de serviciu, dar nu prea reusesti sa duci la bun sfarsit scopul pentru care pleci la drum. Apar tot felul de situatii obositoare care te fac sa te intorci acasa un pachet de nervi si cu sarcinile neterminate.

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Starea de tensiune in care traiesti nu face bine sanatatii tale, ca atare, daca vrei sa iti echilibrezi organismul pe toate nivelele, trebuie sa faci ceva cu nervozitatea! O poti controla, stii prea bine asta, dar nu te poti abtine sa nu-ti sara tandara de la orice. Fa acest experiment macar cateva zile, sa ramai calm si relaxat la tot ce altadata ti-ar fi aprins calcaiele, si ai sa vezi imediat rezultatele. Sanatatea se va reinstala in corp pentru ca ea este de fapt o oglindire a starilor tale emotionale. Orice gand negativ, orice furie, orice suparare lasa undeva urme in corp si se aduna picatura cu picatura pana la primele semne de boala, dar poti incepe sa iei masuri!

HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Orice problema care te framanta are intotdeauna rezolvare, deci nu te impovara singur cu griji inutile. Stresul nu te ajuta la nimic, ci calea de vindecare a acestei situatii e gandirea pozitiva. Daca te relaxezi un pic si alungi fricile din minte, ai descoperi deodata ce paleta larga de solutii ai la dispozitie. E o zi cu idei din belsug, cu un flux abundent de variante, dar pe care nu le poti descoperi daca mintea ta e bolnava de frica, de stres, de ingrijorare. Scoate tot ce-i negru din mintea ta, si vei descoperi un curcubeu de nuante, o paleta infinita de optiuni ce merita folosite in beneficiul tau.