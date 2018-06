HOROSCOP 2 IUNIE 2018. Relaxare şi nu prea, află ce ţi-au pregatit astrele pentru ziua de sâmbată!

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai multe lucruri de facut, dar reusesti tu sa te invarti in asa fel incat sa nu ramana nimic nerezolvat. Nu sunt decat activitati de rutina, si tocmai pentru ca sunt usoare, le stergi imediat de pe lista de sarcini astfel incat sa te poti bucura si de cateva ore de relaxare. Pe langa multiple chestiuni banale mai pot aparea si altele neprevazute, dar par nesemnificative ca sa le consideri intr-atat de grele incat sa nu le poti rezolva repede. iti iei de-o grija si mai apoi intri in atmosfera calma dupa care tanjeai.

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti place sa detii controlul absolut in situatia in care te afli, insa nu toate depind numai de tine. Esti implicat intr-o actiune la care participa si alte persoane, poate la fel de orgolioase ca tine, poate la fel de dornice sa fie ei sefii, deci de aici se pot naste conflicte aprinse. Fiecare are personalitatea sa puternica si de la o banala disputa la o lupta crancena nu mai e decat un pas. Nu ii poti domina pe ceilalti, asa cum ti-ar placea, dar nici sa fii tu condus de altii nu tolerezi, incat e normal sa te ridici pentru dreptul tau de a vorbi si actiona in voie. incearca sa privesti lucrurile cu un dram de lejeritate, nu atat de incrancenat. Cu cat vrei sa le controlezi mai mult, cu atat te enervezi mai tare!

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu asculta ce-ti transmite azi persoana care iti tine companie, pentru ca interesele sale se vor dovedi a fi egoiste si periculoase pentru tine. Are sigur ceva de ascuns, desi disimuleaza perfect ceea ce gandeste cu adevarat, dar flerul tau iti atrage atentia la timp ca nu e ceea ce pare. Simti de la o posta ipocrizia si falsitatea celor care ti se baga pe sub piele si reusesti sa iei masuri pentru a-i tine la distanta inainte de a interveni cu ceva in treburile tale. Minciuna lor poate strica totul.

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Vestile care vin astazi de departe au o semnificatie cu totul speciala asupra ta, pentru ca te impresioneaza la maximum. Poate sunt vesti importante despre cei dragi de peste hotare care te misca atat de mult, incat esti in stare sa urci in primul avion si sa ajungi la ei, acolo! Pe de alta parte, si calatoriile pe care le faci acum sau eventualele deplasari pe care le programezi astazi pentru perioada urmatoare au o influenta majora asupra psihicului tau, pentru ca genereaza o stare de nerabdare fantastica, de parca nu mai poti astepta pana ce ajungi la destinatie. Daca ai putea, ai porni acum la drum!

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Ceva iti spune sa nu te implici deocamdata intr-o directie aflata inca la inceput. Nu ai toate informatiile de care ai nevoie, ci acestea ar putea sa mai apara pe parcurs. Ar fi bine, asadar, sa mai astepti o vreme pana se vor clarifica detaliile acoperite, deocamdata, de incertitudine Daca esti o fire indecisa, de felul tau, o astfel de situatie te incurca si mai tare, dar nu trebuie sa renunti, ci doar sa mai astepti o vreme pana se limpezesc orizonturile. Directia e buna, doar momentul nu e potrivit!

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Primesti o invitatie foarte placuta de a merge intr-o calatorie, de a iesi la o plimbare sau de a mai schimba un pic decorul si preocuparile. Nu refuza ocaziile excelente ce se pot ivi din toate partile, ba chiar exista sansa de a onora mai multe invitatii la fel de interesante care ti-ar putea transforma ziua intr-un motiv de bucurie. Ai sansa de a intalni oameni cu care te vei simti bine, cu care comunici extrem de usor, poate chiar de a-ti mari cercul de prieteni si cunostinte cu noi nume. Poate pleci cu inima indoita la drum, dar pe parcurs te vei relaxa de minune.

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Pentru dreptul tau la succes, e nevoie de o adevarata confruntare de forte, dar tu detii toate resursele necesare pentru a iesi invingator din competitie. Ai ambitie, ai energie din belsug, ai o dorinta fantastica de a te impune deasupra tuturor iar rivalitatea pe tine nu te sperie, ci te motiveaza si mai tare. Cu cat e mai bun contracandidatul tau, cu atat iti concentrezi mai bine vointa catre succesul visat. Ai toate sansele sa fii tu primul in aceasta lupta de orgolii, de personalitati puternice, de idei, de ambitii, dar atuul tau e curajul, spiritul intreprinzator, nu agresivitatea, ca la ceilalti.

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Iubirea cere fidelitate, corectitudine, sinceritate, deci sa nu te mire ca partenerul vrea ceva mai multe dovezi in acest sens. Nu inseamna ca se indoieste de sentimentele tale, dar are unele temeri adanc in suflet care se cer alungate de marturii incontestabile. Daca te simti cu musca pe caciula, cumva, fa ceva sa scapi de aceasta senzatie de vina, pentru ca si cel drag o resimte cum planeaza in aer. O discutie sincera, lucida, cu cartile pe fata, ar fi de preferat, chiar daca la originea ei nu se afla ceva foarte placut pentru urechile unuia dintre voi. Mai bine sa iasa adevarul la iveala si sa incepeti sa reparati situatia, decat sa va adanciti si mai mult in suspiciune si minciuna.

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Participi la o petrecere adunata in jurul unui motiv frumos de fericire. Cineva trece prin momente superbe si simte nevoia sa impartaseasca fericirea sa cu altii. Esti si tu invitat sa te alaturi si o faci cu inima deschisa, bucurandu-te sincer pentru vestile bune aflate. E o sarbatoare a zambetului, un motiv de amuzament, o ocazie de a rade cu pofta, pentru ca toata lumea e libera sa se manifeste in voie. Chiar se simte un aer copilaros, nastrusnic, in preajma ta, de parca toti au uitat ce varsta au si simt nevoia sa se distreze, sa se joace un pic!

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Se incing dispute aprinse in mediul in care, de obicei, aveai relatii armonioase cu toata lumea. De data aceasta esti cam nervos si refuzi dialogul pasnic, pentru ca ai impresia ca tu detii solutii la problemele tuturor. Daca ceilalti nu-ti dau dreptate, ai tendinta de a riposta agresiv, ceea ce tensioneaza atmosfera pe oriunde ai trece. Poate ca aceasta atitudine ofensiva este totusi benefica, dar numai in acele spatii in care treneaza rutina si plictiseala, pentru ca mai vii tu cu un dram de energie.

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Nu ajunge doar sa faci declaratii de dragoste pompoase, din vorbe mestesugite, ci sa demonstrezi celui drag ce simti pentru el. Este momentul ideal pentru a sta de vorba fata in fata ca doi oameni maturi pregatiti sa-si prezinte intentiile pe termen lung. Acum va iesi la iveala superficialitatea, atractia spre distractie, pentru ca daca iubirea ta a fost doar o joaca, fii pregatit sa-ti iei ramas bun de la cel de langa tine. El vrea ceva mult mai profund intre voi de acum inainte si ti-o cere intr-un mod ultimativ: ori – ori?

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Tii de bani cu o oarecare teama ca nu vor mai fi pe acelasi nivel bun multa vreme. Nu e zgarcenie, ci prudenta, pentru ca ti-e teama sa-i cheltui acum, cat timp sunt la un nivel promitator, ca nu cumva de maine lucrurile sa alunece in cealalta extrema. E bine sa-ti dramuiesti bine resursele materiale, dar nu exagera totusi! Stabileste-ti prioritati, vezi ce plati sunt acum necesare sau urgente, si abia dupa aceea decizi ce mai poti face cu banii pe care i-ai acumulat. Rezervele au un rol in investitiile tale viitoare, deci mai pune un ban deoparte.